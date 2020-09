¡A darle play!, La Horda Bar Arcade reabrirá tras COVID-19

MONTERREY.- Después de casi seis meses y tras el confinamiento por COVID-19, La Horda Bar Arcade reabrirá sus puertas durante la reapertura de negocios que está viviendo el área metropolitana de Nuevo León, noticia que llenó de júbilo a miles de gamers regiomontanos.

Fue durante el pasado mes de junio que propietarios y trabajadores del inmueble admitieron su preocupación ante la falta de trabajo lo que podría haberlos llevado a una bancarrota definitiva, sin embargo nunca bajaron los brazos y tomaron estrategias para soportar la crisis económica.

La Horda Bar Arcade da "start" a etapa post-covid

En entrevista exclusiva con INFO7 y El Horizonte, Rodrigo Torres, encargado de La Horda Bar Arcade realizó un recorrido virtual para dar a conocer todas las medidas de higiene que se implementarán en el lugar por recomendación de la Secretaría de Salud Pública en Nuevo León.

De esta manera indicó que el acceso será restringido para menores de 12 años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años, sin excepción alguna.

Informo que La Horda Bar Arcade admitirá el 30% de su capacidad para regresar a sus operaciones este próximo viernes 18 de septiembre.

En el lugar también estarán presentes estaciones Anti-COVID19 que incluirán botes con gel antibacterial para quienes deseen colocarse.

Así será el regreso en La Horda Bar Arcade

Si deseas asistir a la reapertura de la Horda Bar Arcade o en cualquiera de los próximos días, te presentamos todas las recomendaciones que deberás seguir para disfrutar de una diversión responsable.

* Cuando ingreses al Bar Arcade deberás acercarte al termómetro que ha sido colocado en la pared; en caso de tener temperatura no podrás ingresar al inmueble

* El cover seguirá siendo de $135 pesos sin cambio alguno tras COVID-19

* Podrás ingresar con tus hijos pero sólo en un grupo de cuatro personas, cada una de ellas deberá sentarse en una mesa para consumir

* Cuando termines de utilizar una máquina de videojuegos deberás colocar un anuncio con la leyenda "Máquina no sanitizada" como la que aparece a continuación

*El personal del Bar Arcade acudirá a la sanitización de la máquina y podrá ser utilizada cuando se encuentre de esta manera

* En las máquinas de videojuegos que ocupen 4 jugadores, sólo podrán ser utilizados dos mandos

* El uso de consolas aún no estará permitido en el lugar

El Horda Arcade Bar estará abierto Jueves de 6 pm a 12 am, Viernes de 5 pm a 12 am, Sábado de 4 pm a 12 am y domingo de 3 pm a 9 pm.