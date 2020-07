La empresa nos mandó a casa y ahora tenemos que esperar a la reactivación para trabajar: mesera

ESPECIAL.- Grecia Rodríguez, es una joven de 22 años y estudiante de licenciatura. Hace dos años comenzó a trabajar como mesera en el restaurante Muncher House, al Sur de Monterrey, y parecía que todo iba bien: pagaba la renta de su casa, servicios, escuela y alguno que otro lujo.

Pero ante la llegada de una pandemia mundial, su vida laboral tuvo que cambiar... para mal.

Fue el 22 de marzo de este año que sus jefes siguieron los protocolos de salud para no propagar el nuevo coronavirus, 25 empleados (hostes, meseros y bartenders) tuvieron que irse a sus casas y sólo nueve de 16 cocineros se quedaron laborando para el servicio de ´drive thru´ y para llevar.

"No hay nadie, prácticamente nada más está yendo el gerente y de cocina. El personal de esa área sólo está yendo la mitad de la plantilla y en lugar de ir la semana completa; van un día sí y un día no para turnarse la plantilla completa y que no deje de ir la plantilla completa a trabajar", explicó Grecia a EL HORIZONTE.