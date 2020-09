Joven regiomontano vende piñatas de Rayados... ¡pone buena cara ante COVID-19!

MONTERREY.- Con un semblante de esperanza y un ánimo envidiable, un joven regiomontano ha sacado su espíritu emprendedor y ha comenzado a vender piñatas con forma de "marranitos" para apoyar a su mamá e incluso invitar algunas chicas al cine.

"Hola, me llamó Juan de Dios, tengo 26 años, siempre me ha gustado trabajar para comprar mis cosas de Rayados, mis máscaras de la lucha y las chucherías que se me antojan, soy soltero", relató Juan de Dios.