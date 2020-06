Joven que falleció tras caerle árbol se había graduado de enfermería

Monterrey.- Rebeca Cruz Núñez, de 29 años, tenía una vida por delante y sueños que cumplir; sin embargo, los fuertes vientos y un enorme árbol de 8 metros se lo impidieron.

Ella y su hermana menor se dirigían a la tienda, cuando ocurrió la tragedia. Un árbol les cayó encima, en la colonia Hacienda Los Portales, en Santa Catarina.

"Al llegar no me imaginaba la escena, un árbol de 8 metros tirado a un lado de mi hermana, los elementos de Protección Civil dándole RCP, entonces les pregunto y me dicen que tiene el pulso débil, la respiración es poca, pero uno mantenía la esperanza de que pudiera continuar con vida", explicó David Benjamín Cruz Núñez, su hermano.