Joven madre sampetrina ya está con sus dos hijas

Monterrey, Nuevo León.- Por fin, tras dos años, la madre de familia sampetrina Magaly Yolanda García Garza recuperó a sus gemelas de cinco años de edad.

Hace un mes, El Horizonte presentó el caso de esta mamá desesperada, quien, tras el divorcio, fue separada de sus hijas Lucía y Sofía Ruiz García cuando ellas tenían tres años de edad.

Ella acusó a su exesposo, David Ruiz Cantú, de quitarle a las menores en presunto contubernio con autoridades del DIF estatal.

Para recuperarlas, la madre de familia solicitó el amparo de la justicia federal. Y en el proceso, los magistrados se extrañaron de que el DIF Nuevo León le haya quitado las niñas, sin importar que había un juicio de por medio.

El último de los tres amparos que Magaly ganó fue en junio del año pasado y todos fueron en favor de que las gemelas regresaran con ella.

Luego de que el caso se hizo público, las autoridades lanzaron la alerta Amber para localizar a las menores. Y ahora se acató la resolución judicial para que regresaran con ella.

"Ya están aquí, gracias a Dios. Ya fue el milagro, las cosas en materia penal empezaron a avanzar mucho, estoy que no quepo de felicidad de tener a mis hijas de regreso. Estoy feliz, la verdad que sí, no me cabe la emoción y la felicidad", expresó la madre de familia, en su casa en el municipio de San Pedro.

García Garza narró cómo fue su reencuentro con sus dos hijas.

"Desde que me vieron de lejos reaccionaron con brincos, diciendo: "Mami, ya por fin estamos juntas"... me besaban y abrazaban", refirió Magaly Yolanda.

Sin embargo, el proceso legal con su exmarido sigue.

"Ya las entregó (a las menores). La otra parte decidió querer llegar a un tipo de arreglo, el cual la verdad ni mis abogados ni yo estuvimos de acuerdo, pero sí estuvimos de acuerdo en darle unos días a la semana (al padre de las niñas para que las vea). Y sin presión llegar a un buen acuerdo para lo mejor para las niñas", detalló.

El abogado Marcelo Falce, defensor de esta madre de familia, explicó que al exesposo no le quedó más alternativa.

"Se le fueron acabando las posibilidades de seguir reteniendo a las menores con pretextos legales y prácticamente eso fue lo que hizo que esta persona decidiera entregar a las niñas para no seguirse metiendo en problemas legales y de carácter penal", aclaró el litigante.