Sin problema para enfrentar juicio de firmas: Gobernador

Al darse a conocer apenas el martes la resolución aprobada el 5 de agosto por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez dijo que tanto él como Manuel González no temen a ser sometidos a juicio.

“No quiero que se politice, creo que todos hemos tenido un desgaste con eso por la obsesión de un personaje, si desde el principio hubieran tomado ese tema creo ya hubiera terminado. Nosotros nunca dijimos que no estábamos dispuestos a que se nos someta a un juicio, pero no estábamos dispuestos al cadalso, a que fuera -te mocho la cabeza porque dicen que lo hiciste- porque todo ciudadano tiene derecho a defenderse y a nosotros no nos dieron derecho a defendernos de nada”, dijo el mandatario.

Señaló que, también se defenderá con pruebas que demuestren lo contrario a su acusación y criticó que se haya juzgado a los trabajadores con despidos.

“Si yo llego tener un problema o hice algo malo seré sancionado, igual Manuel, pero no puedes juzgar como lo hizo el Fiscal así de manera te corro, dejando sin trabajo y sin empleo a esas personas que muchos de ellos estaban a punto de jubilarse, es ingrato, injusto cuando no dañaron el patrimonio, solamente por dichos, porque nadie ha probado que es cierto y nosotros probaremos que no es cierto. Yo creo que finalmente la Corte siempre tiene la razón”, manifestó.

Apenas el día de ayer se publicó la resolución aprobada por la Suprema Corte, en la que se determinó que los Diputados del Congreso del Estado, no debieron crear reglas para sancionar Rodríguez y a González, pero a la vez, ordena regularizar el procedimiento sancionador.