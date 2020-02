Jacobo Wapinski, un Quijote moderno contra accidentes viales

Un accidente es si vas caminando y te cae un piano en la cabeza, los hechos viales son incidentes de acuerdo al activista y fundador de Movac, Jacobo Wapinski, ello debido a que son situaciones que se pueden evitar. Esto es lo que lo motiva a diario para salir de su zona de confort.

Como moderno Quijote, este sampetrino ha preferido literalmente, salir a las calles y poner su granito de arena en la participación ciudadana a través de la educación vial, ya que debe haber responsabilidad de los ciudadanos, los conductores, pero principalmente de las autoridades.

¿Con qué sueñas?

Se vale soñar con que padres y madres puedan mandar a su hijo a la escuela, al esparcimiento o que cuando crezcan vayan al trabajo y regresen y qué van a regresar a la casa salvos, que no van a tener un incidente que los mate, los hiera o los deje parapléjicos. Se vale, no es algo que crea que esté fuera de este mundo.

¿Cómo era de niño y de joven?

De joven estaba en una organización juvenil tratando de educar a jóvenes, siempre crecimos en mi casa y como parte de la comunidad judía con esta idea de que tienes que participar.

Puede interesarte...

Traemos esta idea de miles de años de tradiciones y solidaridad, es algo que se nos inculca.

¿Cómo germinar esa semilla?

En la cena de Pascua por ejemplo, escuchas que estaba Aaron y su hermano Moisés, iban con el faraón y le dicen, ´tenemos un problema de seguridad vial ¿Qué vas a hacer al respecto?´, pero el faraón no escucha, o David en su lucha con Goliat, este gigante pero dice ´no me voy a amedrentar lo voy a enfrentar porque es algo que se tiene que hacer´. Cuando creces, te quedas con la idea de que tienes que participar. Yo vi el problema que era la seguridad vial, todas las muertes que ocasionan , pero agradezco a lo que me puso en el camino al consejo y a los colaboradores porque no hay manera de decir que esto no es mío, porque todos transitamos. O eres conductor o eres peatón, y nadie está exento de no necesitar la seguridad vial.

¿Es posible mejorar la cultura vial en Monterrey?

Así como no hay colisiones en el espacio aéreo donde un avión no choca contra otro así debería ser con la infraestructura correcta, con la educación vial correcta, sobre todo con la aplicación de la ley como debe ser.

Puede interesarte...

¿Qué otros factores deberían mejorarse?

Casos como la licencia o tarjeta de conducir, no se trata de un derecho, es una responsabilidad en la que se debe de tener tanto para la vida del conductor como para la de los peatones. Implica que debe saber cómo conducir, las cosas que debe de respetar.

¿Qué plan tienen para conseguir esto?

Uno de nuestros planes es desarrollar estas herramientas del conocimiento para los conductores que sean sencillas por qué los reglamentos como están ahorita redactados son ineficientes. Contamos ya con infografía para explicar qué es lo que pasa cuando excedes la velocidad, cuáles son las consecuencias para quien le pegas o a quién atropellas y cuáles son las consecuencias para ti, etcétera.

¿Cuál le gustaría que fuera su legado?

Me gustaría que realmente hubiera una transformación en la manera de cómo se enseña la vialidad, tanto a peatones como a conductores, en el momento en que exista eso voy a poder decir ahora sí descanso y el segundo sería que tengamos que cerrar Movac al decir ya no tenemos nada que hacer, tomaremos otro problema para abordar como la contaminación, la obesidad... hay grandes problemas.

Puede interesarte...

¿Qué factores influyen en este activismo?

En lo que tiene que ver con la vialidad, como no hay un responsable alguien que puedas decir el municipio, el estado, la federación, pues no sé hace nada, se considera como "accidente" y que lástima, las familias lloran, pero no es cierto, son cosas que se pueden evitar, son situaciones que tienen solución y no debemos quedarnos de brazos cruzados.

¿Qué papel juegan su familia y sus creencias?

La familia es muy importante porque se dan cuenta que es una labor y un buen modelo para ellos mismos como para los nietos, cuando les comparto alguna de las cosas que hacemos, de mi esposa toda la colaboración y de mis hermanos también, porque me han permitido no estar trabajando aquí (Emwa Joyería en San Pedro) para poder dedicarle el tiempo acá porque tengo socios y se han dado cuenta de que esto es suficientemente importante para que le dedique el tiempo necesario y no estarme exigiendo el dónde estuviste ayer.

Mi formación de niño sí fue religiosa, hoy no te puedo decir que siga el mismo camino porque, lo que sí quiero decir antes de Dios es que esta narrativa que nosotros como humanos construimos en la más importante, porque si tú tienes una narrativa correcta la mitad de la solución de los problemas está dada.

Puede interesarte...

¿Qué te inspira?

Pues eso, tener una narrativa correcta que viene desde mi familia y mi comunidad, para hacer algo muy técnico porque de lo que sí estamos seguros es que este problema no es un acto de Dios y no va a bajar a salvarnos, tenemos que construir una narrativa correcta de solución para el correcto uso de las vías de comunicación qué se debe tener, una visión de cero incidentes viales, cero lesionados.

¿Qué aficiones tiene?

Tengo un doctorado en química de alimentos, entonces he estudiado cómo funciona la mente desde el punto de vista organizacional y neurológico, me interesa mucho eso, la manera en que se genera el fenómeno de cómo creamos conciencia y ese mismo punto desde el punto de vista social y filosófico.

Me apasiona la literatura, tengo obras de literatura universal, un libro es transformador en el sentido de que no somos los mismos después de que lo leemos. Las historia de Abraham, David y Moisés que salieron a defender con valor o como El Quijote qué sale a defender a su amada Dulcinea y combate molinos de viento, así nosotros en Movac buscamos salir y defender a las personas con una buena educación vial.

Puede interesarte...

¿Y cuáles son sus libros favoritos?

El Génesis es para mí wow, está lleno de imaginación, pone a Adán en el Jardín del Edén y le dice aquí está el mundo para cultivarlo y guardarlo, aprovecharlo, no te quedes de chimpancé en el árbol sino tener todo el desarrollo que necesites para salir adelante, pero tienes que cuidarlo.

Adán y Eva probaron el fruto del árbol del bien y del mal, no los expulsaron por desobediencia, sino porqué no supieron tomar su responsabilidad. Shakespeare me encanta, Thomas Mann, Miguel de Cervantes y muchísimos.