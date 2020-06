Investigará hospital 'soborno COVID'; chocan versiones de médicos y paciente

Monterrey.- Sin aceptar abiertamente que el médico José Luis Sánchez Silva haya ofrecido dinero a una familia de General Terán para registrar falsamente un caso de coronavirus, la dirección del Hospital La Carlota, en Montemorelos, se comprometió a investigar el llamado "soborno Covid".

De acuerdo con la familia Maldonado Ramírez el galeno ofreció $50,000 pesos para que aceptaran inscribir a la señora Brígida Ramírez como un caso COVID-19, sin estar contagiada.

La administración de la clínica no admitió el hecho, asegurando que el médico José Luis Sánchez Silva no hizo tal ofrecimiento, pero se comprometieron a revisarlo y en su caso tomar medidas.

"No es asunto concluido, ya le dije, usted me escuchó que voy a hablar con la señora y la familia, estamos en la mejor disposición", dijo ayer el director de ese hospital Ismael Castillo.

El médico José Luis Sánchez Silva aún no ha dado la cara sobre esta denuncia pública.

Ayer a mediodía, Ismael Castillo, quien también es rector de la Universidad de Montemorelos recibió a la afectada, Ana Cecilia Maldonado, la cual fue a buscarlo para exigir una explicación luego de que el pasado lunes el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, dijo que la denuncia era falsa pues el hecho no ocurrió.

Castillo le pidió a Maldonado que le presente una queja por escrito, aparte de la que ya giró la jefa de ésta, la regidora del municipio de General Terán, Rosa León García.

"Venía a poner mi queja del doctor que me ofreció el dinero, pero no, no, prácticamente lo encubrió. "Quiere una queja por escrito, y que se la traiga", manifestó Maldonado.