Investigará Estado 'lentitud' en el Registro Público de la Propiedad y llaman a cuentas a titular

Monterrey, Nuevo León.-La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de Atención Ciudadana del estado llamó a cuentas al director del Registro Público de la Propiedad, Víctor García y al titular del Instituto Registral y Catastral, Juan Ignacio Rodarte, para que den una explicación sobre el porqué se ha vuelto lento la expedición de documentos en materia inmobiliaria.

Homero Cantú, titular de esa subsecretaría, dijo que tuvo una reunión para qué le informarán sobre cómo operan las dependencias.

No obstante, subrayó que para ellos estas operan con normalidad, pero se comprometió a mejorar sus procesos.

"Hablando con ellos me dicen que no hay rezago, me mostraron a mí cómo está funcionando... hoy en la mañana tuvimos esa reunión y me dicen que está el flujo normal, a lo mejor a alguien le tocó un detalle con algún trámite aislado, pero el flujo lo tenemos normal y no ha habido ningún problema", recalcó.