Investigará diputado proyecto de ´gaza chafa´ en Aeropuerto; critican que sólo tendrá un carril

La gaza que pretende realizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para acabar con el tráfico que se genera en la zona del Aeropuerto de Monterrey ha sido criticada por diversas voces, pues señalan que el puente vial contará con sólo un carril, y por lo tanto, está destinado a que el tráfico se atore con cualquier descompostura, por lo que el diputado federal Víctor Pérez revisará a fondo este proyecto.

La gaza elevada que se pretende construir como conexión entre la autopista de cuota al Aeropuerto, y el bulevar Aeropuerto, con una vuelta a la izquierda que hoy es inexistente, y que permitirá a los vehículos dirigirse hacia Miguel Alemán sin tener que usar el de por sí colapsado retorno ubicado frente a la Terminal C de Viva Aerobús.

Es considerado por el legislador y por expertos como una aberración técnica, pues al ser de un solo carril y al presentarse una descompostura de un vehículo, hará que la circulación se colapse.

"Yo voy a investigar el día de mañana el caso, voy a pedir la información y la vamos a confrontar con expertos y bueno para poder tener un información mayor, creo que la SCT tiene ingenieros muy calificados, pero creo que podemos cometer un error que ya hemos visto en la zona metropolitana como en el caso del bulevar Antonio L. Rodríguez que tiene tres carriles y se reducen a uno solo cuando ingresan para pasar hacia el lado Morones Prieto", apuntó el diputado.

Pérez agregó que pedirá una revisión con la SCT, además de pedirles una reconsideración, y que escuchen las diferentes voces que no están de acuerdo para que en dado caso los expertos puedan en un momento alimentar la información.

"Sino es prudente en un momento dado para el director del centro SCT de Nuevo León, el ingeniero Mancilla, nada más que dé la información necesaria y que aclare el punto y sus estudios de aforo para convencer a la ciudadanía de que es la solución correcta", agregó.

Para el diputado es importante escuchar las voces de la ciudadanía y las voces de la gente experta en el tema para poder ir tomando mayor criterio sobre el proyecto, y así después de escucharlas aclararles sus dudas.

"Si los funcionarios de SCT convencen a las organizaciones civiles o expertos que se expresen al respecto, pues qué bueno, y si los expertos de manera científica y técnica comprueban de que no es una solución, pues que se revise.

"No sucede nada, se han perdido millones de pesos en otros proyectos por darles reversa y revisarlos y llevarlos a que se den una solución adecuada, no creo que no podamos revisar este", remarcó el diputado federal.

La obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte cuenta con un presupuesto de $150 millones de pesos, y será el viernes cuando se dé a conocer el fallo para saber cuál de las 14 empresas que compiten para realizar el proyecto será la ganadora.

La obra se contempla que inicie el 27 de enero de 2020 y se termine en un lapso de ocho meses.