Investigan causas de agua 'verdosa' en presa La Boca; NL sospecha que son algas

Monterrey.- Las manchas verdes que aparecieron aproximadamente hace dos semanas en la presa La Boca y que tienen preocupados a los vecinos de Santiago, pudieran tratarse de algas que se están formando debido al poco movimiento que se ha registrado en la presa ante la contingencia.

"Todavía no tenemos análisis... pero nuestros biólogos que fueron los que andaban haciendo recorrido y los químicos de nosotros, nos dicen que es una alga natural que se da en todo el mundo y eso obedece al color que se esté poniendo la presa de La Boca. "Presumiblemente es motivado por la falta de actividad en la presa, es decir no está moviéndose el agua, por el tema de la contingencia no hay lanchas, no hay canoas, y eso ha motivado un poquito al crecimiento de alga", comentó el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza.