Investiga Profeco abusos en venta de oxígeno medicinal

El delegado de esa dependencia en la entidad, Aarón González, afirmó que principalmente los vendedores informales están aplicando "política de rancho", lo cual, dijo, no van a permitir que suceda.

Abundó que ya han sancionado a tres proveedores, de los cuales se comprobó que actúan "desalmadamente" en tiempos como los actuales de emergencia sanitaria, y aseguró que irán por otros que está denunciando la ciudadanía, como los reportados por El Horizonte en la edición del jueves 28 de enero.

"Nosotros estamos monitoreando los establecimientos físicos para que no haya abusos, nosotros ya hemos sancionado a tres establecimientos donde vimos un sobreprecio o que no anunciaban los precios a los que estaba el oxígeno y entonces seguían la política de rancho, de que depende de cómo te vea, te cobro; y no.

"Los precios deben estar anunciados, no pueden variar durante el día. Hubo un distribuidor que estaba cobrando un precio en la mañana, y otro en la parte nocturna", mencionó González.

Y recalcó que en los últimos meses la demanda por oxígeno ha crecido 700% y eso ha llevado a que vendedores abusen de la situación, lo cual es reprobable.

La sanciones para quienes cometan este tipo de actos dependerá del capital de la empresa y por el asunto de la gravedad; sin embargo, González enfatizó que dichas multas puedan ir "desde decenas de miles hasta cientos de miles de pesos".

Llaman a evitar comprar a través de redes sociales

El delegado de la Profeco en Nuevo León, Aarón González, hizo un llamado a los ciudadanos a tener cuidado al adquirir el producto, pues apuntó que lo mejor es comprarlo en establecimientos que tengan un lugar físico, ya que a nivel nacional hay más de 1,000 perfiles de Facebook que se han aprovechado de la situación y han sido dados de baja.

"No (comprarlos) en redes, donde sí se está dando muchísimo abuso por parte de algunas personas que quieren lucrar con la necesidad y el dolor.

"En coordinación con la policía cibernética, ya dieron con más de 1,000 perfiles de Facebook", señaló el delegado