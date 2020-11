Fiscalía electoral ya investiga a Colosio

Monterrey.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (FEDE) ya investiga a Luis Donaldo Colosio a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano.

El fiscal Gilberto de Hoyos Koloffón dijo que están estudiando la denuncia del abogado Enrique David Ogaz para poder determinar si le dan entrada ante el Ministerio Público.

"Sí se presentó una denuncia el día de ayer, y pues estamos analizando, se tiene que dar el trámite correspondiente, pero ahorita la estamos analizando.

"Por el tema del sigilo de las investigaciones y de la confidencialidad, no podemos dar detalles de las denuncias en su contenido, pero lo que sí le puede comentar es lo que ya se hizo público en los medios de comunicación, es que se recibió la denuncia", apuntó.

El fiscal añadió que no se tiene un plazo o tiempo específico para concluir el análisis y resolver la denuncia.

"Nosotros no tenemos ningún plazo establecido, lo que tenemos que hacer es analizarla y nosotros mismos vamos llevando el desarrollo de las investigaciones de cualquier carpeta, en su momento determinaremos la forma en que el Ministerio Público va a resolver en ese caso", explicó De Hoyos.

El lunes, El Horizonte documentó que Luis Donaldo Colosio no vive en el municipio de Monterrey desde 2018, sino en Santa Catarina, situación que lo hace inelegible para la alcaldía de la capital del estado.

Ante esto, el abogado Enrique Ogaz presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León; de igual forma, el fundador de Movimiento Ciudadano, Ernesto Cerda indicó que presentará la queja correspondiente ante la Comisión Estatal Electoral cuando Colosio presente su registro ante dicho órgano encargado de organizar las elecciones en la entidad.

En entrevista por separado, la senadora de Movimiento Ciudadano Indira Kempis y el líder del PAN en la entidad, Mauro Guerra, coincidieron en que no es responsabilidad del partido mostrar una postura al respecto de la residencia de Luis Donaldo Colosio, sino de él mismo.

La legisladora federal dijo que le corresponde a su compañero de partido rendir cuentas en su tiempo.

"Él tiene que demostrar que pertenece a Monterrey como él lo ha dicho, y me parece que eso se demuestra con papelería con documentos y en su momento lo hará. El interés legítimo de contender es individual y él es el que tiene que responder", comentó Kempis.

Por su parte, Mauro Guerra recalcó que "de entrada es un tema que tiene que aclarar Colosio y que al final lo que debemos de buscar es que se garantice el respeto a la ley".

Y agregó, "la ley es muy clara en ese término, creo que eso será parte de lo que tendrá que responder y garantizar tanto Luis Donaldo en lo particular como la Comisión si tuviera un tema que ver al respecto".

Agustín Basave asegura: ´Le tienen miedo´

Agustín Basave, líder estatal de Movimiento Ciudadano, aseguró que la polémica en torno al domicilio del diputado local, Luis Donaldo Colosio es parte de una "guerra sucia" por quienes aspiran por el mismo cargo que él.

En el evento para el arranque de precampaña de Samuel García, quien busca ser candidato a la gubernatura de la entidad, el líder de MC resaltó que esta polémica tiene raíces en quienes pretenden ir por el municipio regio.

"Es un asunto jurídico al que le han querido dar un giro mediático porque le tienen pavor, le tienen mucho miedo quienes aspiran a competir por Monterrey, entonces buscan descarrilarlo a como dé lugar.

"Es una guerra sucia clarísima en contra de él buscando impedir a toda costa que compita", puntualizó Agustín Basave.

El pasado lunes, El Horizonte reveló información acerca de que el legislador reside en Santa Catarina y no en Monterrey, lo cual es un impedimento legal para que contienda por la alcaldía de la capital de Nuevo León.

Basave sostuvo que es algo que van a atender en términos legales y no en los medios, y agregó que aún no hay registro de este porque todavía no son los tiempos.