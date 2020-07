Inútil castigar a contagiados rebeldes: Abogados

Monterrey.- Las medidas de castigo que comenzaron hoy en el estado contra contagiados de Covid-19 que no se aíslen, es inoperante e inútil, además que podría desembocar en otros delitos como la extorsión y abusos por parte de las autoridades, aseguran abogados.

El gobierno de Nuevo León publicó en el Periódico Oficial un decreto de reforma de Código Penal, que a la letra dice: se sancionará a quien con conocimiento de que padece alguna enfermedad grave y transmisible, dolosamente ponga la salud de otro en peligro de contagio.

Dentro de los castigos por esta falta se estableció una sanción o multa de entre los $8,688 pesos a los $34,752 pesos y hasta 3 años de cárcel.

Pero, de acuerdo a especialistas será difícil aplicarla por que sufre de una mala redacción, además que en el caso del uso de cubrebocas se atenta contra la libertad de tránsito, por lo que llevaría a amparos de los ciudadanos.

Enrique Barrios, abogado y exdiputado local considera que se debería derogar el decreto, ya que este podría provocar extorsiones o incluso denunciar al primer caso, o bien, a médicos que están en contacto con pacientes Covid-19.

"Es inútil combatir una pandemia con el código penal, me parece que esa no es una forma de bajar los contagios; luego por otro lado del tipo penal que establecieron pues está mal redactado al grado de hacerlo inoperante o sea letra muerta y es un texto inútil porque lo que están sancionando con prisión es que pongas en riesgo de contagio la salud de alguna persona no dice ahí contagiar a una persona. "No funciona y podría ser una oportunidad para chantaje o extorsión que una persona sepa que alguien más tiene Covid y que le diga págame o te voy a denunciar penalmente por qué me pusiste en riesgo", apuntó Barrios.