Intereses frenan plan de manejo del Parque Nacional Cumbres: PAN

Actualmente existen grandes intereses económicos para que no se publique el plan de manejo que daría certeza jurídica al Parque Nacional Cumbres de Monterrey y que se apuesta por dejar "lagunas" que serían aprovechadas.

Más de 2 mil hectáreas que están en riesgo de ser impactadas al interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y el daño que representan para el ecosistema, son irregularidad que ha ido avanzando por la laxitud de las autoridades federales al tener en Nuevo León distintas delegaciones federales acéfalas.

En ello coincidieron durante una rueda de prensa en un hotel de Monterrey los diputados federales del PAN; Victor Pérez Díaz y Martín López Cisneros, quienes urgieron a que se concluya el Plan de Manejo para esta área natural protegida bajo decreto presidencial desde 1938.

Mediante un exhortó buscan que finalmente se realice un plan donde se definan y amplíen las áreas de protección del Parque Nacional Cumbres, además de que esperan mejores resultados del Consejo que se creo apenas hace un año, que encabeza Fernando Elizondo y que hasta el momento se desconocen pocos avances.

"Hay intereses dentro del parque y millonarios y en dólares y a los cuales no les conviene que haya certeza jurídica", señaló, "¿qué no existe hoy en el Parque?, certeza jurídica, no hay plan de manejo.

"Hay ejidatarios, hay intereses de desarrollar de una constructora que se llama Marfil que está en litigio en municipio de Santa Catarina que siguen dando la lucha legal para que lo avance, pero el sistema de impartición de justicia le está dando la razón y dando amparos para que estás personas continúen", señaló el legislador panista Víctor Pérez Díaz.

Asimismo, expuso que va a buscar a la institución Metro Financiera, así como a Ramiro Guzmán de la dessrrolladora Marfil para que se establezcan reglas claras.

Al respecto Martín López también llamó a los municipios que son parte del Parque Nacional Cumbres a que implementen operativos y sancionen a los que realizan obras civiles y desmontes en el área al representar daños directos a los servicios ambientales que brinda está zona.

Los legisladores exhortaron también al consejo del Parque Nacional Cumbres encabezado por Fernando Elizondo para que como mínimo se cuente con una agenda que coadyuven al plan de manejo de esta área natural protegida.