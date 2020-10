Buscarán con inspectores sociales, evitar cierres de empresas ante posibles rebrotes

Nuevo León.- Con la toma de protesta de más de cien inspectores sociales en los giros del entretenimiento que ya se encuentran abiertos, empresarios y el estado unieron esfuerzos para que se cumplan las medidas sanitarias en los establecimientos, buscando evitar suspensiones en caso de registrarse rebrotes por el Covid-19.

En un evento virtual, líderes de estas actividades establecieron el compromiso de mantener vigilancia en empleados y clientes con el Secretario de Economía y Trabajo, Roberto Russildi, a fin de permitir que si se da un alza en los contagios, los sectores que cuenten con los protocolos de salud, sigan operando.

"Con estos inspectores sociales, estos compañeros van a estar en todos los centros de trabajo, van a estar informando detalladamente el protocolo de información que usted nos dé o nos dé el gobierno del estado para que resolvamos inmediatamente cualquier situación que se pueda presentar, ahorita no ha habido ningún problema, no ha habido ninguna situación", expuso Félix Coronado, del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversiones (Sintoled).

El líder sindical añadió que toda esta coordinación es para que se les permita seguir trabajando, pues de darse más cierres eso representaría "la muerte".

"Hacemos equipo con ustedes para que esto funcione correctamente, no queremos un cierre más, la verdad un cierre para nosotros sería la muerte, ya sufrimos siete meses que estuvimos en negociaciones con los centros de trabajo, afortunadamente hubo la paz laboral que se necesitaba", indicó.

En tanto, el funcionario aseguró que mantiene las gestiones para que se considere que en caso de un rebrote sigan activas las empresas que si cuentan con las medidas sanitarias.

"Si podemos conjuntar el esfuerzo, el llamado o la petición es a que cambiemos la historia, a que en Nuevo Léon no suceda lo que sucedió en Europa, estamos a tiempo", dijo.

"No podemos garantizar que no vaya a haber suspensiones, yo desde el área de economía estoy trabajando muy arduamente para pasar a una situación que más que el tipo de trabajo, saber si se cierra o no a quien cumple y quien no cumple".

"Si de cada centro tenemos la certeza de que ahí no hay contagios, se cumplen con excelencia todas las medidas de prevención(...)aquellos que hayan demostrado durante este tiempo que están cumpliendo con excelencia pudieran tener estas concesiones y no ir en las primeras suspensiones", concretó.