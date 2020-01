Inspectores se arman con 'camuflaje' para cazar a Uber y DiDi

Los choferes de Uber, DiDi, Bolt y Beat siguen siendo ´´blanco´´ del estado, pues a pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad, sufren por el decomiso de sus vehículos.

Con la normativa, se establecieron las reglas de operación y una serie de requerimientos a los conductores de las plataformas; no obstante, persiste la "cacería", pero ahora del Instituto de Movilidad y Accesibilidad.

El pasado miércoles por la tarde, la dependencia implementó un operativo y decomisó cuatro vehículos pese a tener toda la documentación.

Silvia Guajardo Mora, vocera de un grupo de choferes Uber y DiDi detalló que el miércoles pasado los compañeros fueron objeto del atropello en una tienda de autoservicio en Apodaca.

"Estaban unos compañeros estacionados en la San Benito, por Privalia Huinalá, llegó una unidad que no era oficial de transporte y les empezó a pedir documentación y (preguntó) qué estaban haciendo ahí. Aunque tenían todo en regla se llevaron las unidades; fueron cuatro", señaló la vocera.

De estos cuatro autos, la vocera abundó que sólo uno pertenece al grupo que representa, el cual se encontraba en el negocio ya que vive cerca del sitio, mismo que tenía expedido el visto bueno y los demás requisitos que exige gobierno.

"La razón que les dieron fue que por ahí había mucho ´pirata´, después llegó una unidad de Fuerza Civil para apoyarlos, traían uniforme de los de transporte, pero el vehículo no era oficial", indicó Guajardo Mora.

La vocera subrayó que con estas acciones queda claro que persiste la cacería contra las plataformas digitales aunque el encargado del instituto, Noé Chávez, remarque que esto no es así.

"Lo malo es que Noé dice una cosa y sus agentes dicen otra, no sabemos por qué, más que nada lo están perjudicando. Cuando él declara que no va a haber cacería y que no hay nada de eso mientras sus agentes están haciendo otra cosa, ayer me traté de comunicar con él pero no me contestó", finalizó la vocera.

Se buscó al encargado del instituto, sin embargo, personal de prensa se limitó a decir que se detuvo a vehículos irregulares que no eran de las plataformas.

Posteriormente, mencionaron que se debía revisar el caso de manera particular, para explicar los motivos de la detención.