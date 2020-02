Inseguridad no da tregua en urbe regia; delitos del fuero común, al alza

La inseguridad no deja descansar a los ciudadanos de Nuevo León y prueba de ello es que los delitos más comunes como homicidios dolosos, robo y violación siguen a la alza mientras que prevalecen el secuestro y el feminicidio.

Prueba de que nuevoleoneses siguen en la mira de los delincuentes es que, según datos de la Fiscalía General del Estado, del 2018 al 2019, los homicidios aumentaron 15 % al pasar de 825 a 956 y la tendencia continúa porque al cierre de este enero se registraron 75 asesinatos.

En lo que va del sexenio estatal, el aumento en este delito ha sido de 48 % pues en el 2016 se registraron 644 casos.

Otro delito que sigue creciendo es el robo pues en el 2018 se registraron 4,398 denuncias y en el 2019, 4,480, lo cual representa un alza de 2 %; sin embargo, el incremento más notable es el sexenal el cual es de 26 % ya que en el 2016 se registraron 3,536 atracos.

En violación, el alza del 2016 al 2019 ha sido de 14 % porque en ese año se registraron 676 casos y al cierre del pasado, 771; en el 2018, se cometieron 750 violaciones por lo que el incremento anual fue de 2 por ciento.

"Las estrategias que se han aplicado debemos reconocer que han sido superadas por la delincuencia, originalmente la estrategia era atender a doce municipios de la zona metropolitana porque conforme a las llamadas del 911 estaban ya focalizados los puntos de mayor indice delictivo, medidos desde luego en robo a casa habitación, con o sin violencia, robo a negocio.

"La delincuencia no descansa y no tiene una sola actividad cuando, por ejemplo, se comete un secuestro pues muchas veces eso conlleva robo de vehículos y cuando no es esto es el narcomenudeo, es decir, estos jamás están ociosos están siempre pensando como violar la ley y estar trasgrediendo y sobre todo conservar un mercado y una posición", dijo el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Julio César Puente Ledezma.

Si bien en algunos delitos ha habido reducción, ésta ha sido mínima; por ejemplo, en secuestro hubo un decremento de 2 casos el año pasado ya que en el 2018 se registraron 28 y en el 2019, 26, pero la tendencia a no bajar de 20 se ha mantenido desde el 2016 cuando se reportaron 27 casos y en el 2017 con 35.

En el caso de los feminicidios también hubo reducción, pero de apenas ocho casos pues en el 2018 fueron 79 y en el 2019, 67.

El Presidente del organismo Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño, dijo ha habido ineficiencia en el combate porque los altos mandos, entre otros motivos, han relajado la disciplina policíaca al ponerle mal ejemplo a sus subalternos.

"Lamentablemente tenemos esa realidad, la gente que está dedicada a la seguridad pública no se le está viendo su mejor esfuerzo, de hechos yo creo que en algunas áreas esta relajada la disciplina pues también hemos visto algunas conductas incorrectas de elementos de seguridad.

"Tendremos que denunciar, no podemos quedarnos inmóviles permitiendo que todo esto pase, de alguna manera hay indicadores que nos hacen pensar que si no se atienden las cosas oportunamente nos vamos a poner como 2009 ó 2010", dijo el activista.