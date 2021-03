Inician ataques entre candidatos

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores arremetió contra su contrincante de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza.

A través de un video que la abanderada de Morena, PT, PVEM y Panal, subió a redes sociales, cuestionó al priista sobre diversos casos cuando fue procurador, entre ellos el presunto caso de despojo de terrenos a ejidatarios de Mina.

La expriista preguntó a De la Garza en el video que subió a redes sociales "Adrián, las cosas como son ¿Ya se te olvidó lo de Mina? Monumento a la corrupción de los Medina y Cienfuegos. ¿Ya se te olvidó? O no viste cuando engañaron a los ejidatarios de Mina y les quitaron su patrimonio. A ti se te olvidó, pero a Nuevo León no".

Y agregó "¿Dónde están los resultados de la investigación? Se llevaron todo, hasta tu investigación, si es que hiciste. Te pregunto ¿te parece poco? ¿Y todavía así quieres ser gobernador?, Adrián las cosas como son, ¡así no!".

Responde Adrián: ´Clara está desesperada´

El candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, señaló que las acusaciones que hizo su contrincante Clara Luz Flores son actos de desesperación y falta de temple.

Ante esto, el priista señaló que esto no lo va a distraer y que continuará presentando propuestas durante lo que resta de su campaña.

"Ya todos sabemos que está desesperada Clara, está echando mano de lo que sea, es un tema que a mí no me va a distraer, vamos a seguir generando propuestas como siempre lo he hecho para darle orden, para darle rumbo a este estado y bueno los actos de desesperación son también sinónimo de que no hay temple y para gobernar, se requiere temple, al final de cuentas son actos desesperados de todo su equipo de campaña de ella", manifestó.

´Clara y Adrián son lo mismo´: Samuel García

Luego de que los candidatos del PRI y de Morena se lanzaron acusaciones, el aspirante a la gubernatura Samuel García les recordó que son lo mismo.

En un video grabado durante su recorrido por San Nicolás, el emecista señaló que ambos candidatos tienen casos de corrupción por los que deben rendir cuentas.

"Clara escupió para arriba al golpear a Adrián porque los dos son lo mismo, son la vieja política, de la que ya estamos cansados.

"Yo les pregunto: ¿Qué diferencia tiene Adrián, Clara, Paco Cienfuegos, Abel Guerra o Rodrigo Medina? Ninguna. Y por eso los vamos a sacar para afuera de Nuevo León", subrayó García.