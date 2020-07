Monterrey inicia operativo de prevención y auxilio por huracán 'Hanna'

El alcalde Adrián de la Garza también anunció la habilitación del albergue temporal de la colonia Tierra y Libertad, para las personas que no tengan un techo para resguardarse

Monterrey.- El Comité de Contingencias Hidrometeorológicas de Monterrey, se reunió este sábado para organizar las acciones de prevención y auxilio a la comunidad, ante la llegada del pronóstico de lluvias por el huracán Hanna.

Las dos mil cámaras de video del C-4, instaladas en la ciudad, funcionarán para vigilar en tiempo real el estado de las calles, avenidas, ríos y arroyos que atraviesan la localidad, dijo el Alcalde, Adrián de la Garza Santos.

"Nos preparamos para que a la hora que vengan las lluvias las esperamos con ansia por toda la situación de sequía que hemos estado teniendo en Monterrey y en el Estado; y nos preparamos para que no sea una desgracia que venga la lluvia, sino que venga a solventar y para poder ayudar en éstos momentos que tanto se está necesitando, vamos a estar atentos todos los cuerpos de seguridad, para que así sea, para que lluvia sea un beneficio para la comunidad y no algo que nos venga a afectar" aclaró el munícipe.

Con esta instalación del comité, se reforzarán las labores de vigilancia y las atenciones de auxilio solicitados directamente por los ciudadanos a través de las redes sociales oficiales del municipio o bien llamar al 911.

El munícipe, recomendó no salir de casa si no es necesario, así como evitar cruzar arroyos, vados o corrientes de agua, conducir con precaución y con las luces principales encendidas; y en caso de registrarse tormenta eléctrica, no resguardarse debajo de árboles.

De la Garza Santos, también anunció la habilitación del albergue temporal de la colonia Tierra y Libertad, para las personas que no tengan un techo para resguardarse.

Entre tanto, los trabajadores de Servicios Públicos mantienen la limpieza de pluviales y estarán de forma permanente en los puntos más conflictivos durante el fin de semana un total de 177 elementos, con maquinaria diversa, incluyendo el hidrojet.

Las dependencias involucradas en el comité son Protección Civil, las secretarías de Servicios Públicos, la de Seguridad Pública y Vialidad, la de Infraestructura Vial y el DIF municipal.