Inicia en Monterrey vacunación contra Covid-19 para adultos de 50 a 59 años

Nuevo León.- Miles de regiomontanos de 50 a 59 años de edad acudieron al módulo de la Explanada de los Héroes para recibir su primera vacuna que los inmunizará del nuevo Coronavirus.

Se espera que 150,000 personas de esta edad sean inoculadas en un lapso de tres días.

Para los beneficiados, esto ya refleja mayor seguridad, ya que les permitirá regresar a trabajar o salir a la calle, tal es el caso del señor Raúl.

Mis hijos me ayudaron a registrarme. Realmente yo no esperaba la vacuna con emoción, simplemente ya con esto nos da mayor seguridad para salir a la calle, que hace un mes no lo habíamos hecho", indicó previo a recibir su dosis de AstraZeneca.