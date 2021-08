Prepárese... La verificación ya empezó en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.-El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León comenzó ya a verificar el estado de las emisiones de gases en taxis, camiones urbanos, de plataforma, de transporte escolar y de personal, en todos esos casos de manera obligatoria, mientras que para coches particulares es por lo pronto establecida como "voluntaria".

Sin embargo, voces advierten que la siguiente fase seguramente será convertirla en obligatoria para los autos privados.

Dicha medida es controversial, porque si bien en diversas ciudades se asegura que ayuda a reducir la contaminación, en su aplicación se le ha acusado de convertirse en una medida recaudatoria y que se presta a la corrupción.

Hay una vertiente de expertos que indican que la prueba utilizada para "verificar" ni siquiera sirve para los fines que sostiene, porque sólo mide la eficacia de los motores, es decir, cuánto consume un vehículo en gasolina, pero no los contaminantes que emite. Además indican que la auténtica solución al tema de la contaminación es incentivar el uso del transporte público y reducir el del auto particular para así bajar las emisiones totales.

Sin embargo, por lo pronto Nuevo León ya es un estado donde hay que "verificar" a los vehículos, y según el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Manuel Vital, en esta etapa se van a verificar 75,000 unidades y esto ocurrirá en el verificentro de la colonia San Bernabé, en el Parque Niños Héroes, las estaciones de las rutas y en la calle.

La acción se sustenta en el decreto denominado "Programa Emergente de Vigilancia Ambiental de Emisiones de Fuentes Móviles de Competencia Estatal" publicado el 16 de agosto.

Al respecto, Manuel Vital indicó que "esos equipos hacen una medición de manera automática la cual no puede ser modificada por el operador, el operador trae también una cámara para con esa cámara prácticamente en el Instituto de Movilidad están viendo en tiempo real lo que estas personas están haciendo".

No obstante, a que el funcionario estatal descartó aplicarlo a autos particulares, en el decreto ya se establece que para estos es "voluntaria".

"Observancia voluntaria: los propietarios de los vehículos que no sean revisados por las autoridades competentes, ni que tengan necesidad de la medición con motivo de algún trámite, registro, autorización, concesión o permiso ante la Secretaría o el Instituto podrán solicitar de manera Voluntaria que se les realice una medición a sus unidades", indica en la cláusula 6.2 del programa.

Voces expertas como la diputada local del Partido Verde, Ivonne Bustos, indican que la experiencia nacional e internacional es que después de la obligatoriedad en los camiones siguen los coches.

"Se requiere que se haga una constante verificación de los vehículos para que estén en forma y no sean contaminantes para provocar que haya un mantenimiento constante por parte de los propietarios, principalmente por el transporte público.

Otro experto dijo que en México ya se aplica en 16 ciudades, y agregó que de ser obligatoria para los automóviles particulares, se tendría que aplicar un cobro que en el caso de la Ciudad de México es de $585 pesos en los verificentros concesionados.

El tamaño del ingreso en Nuevo León sí se cobra una cantidad similar a los $2.5 millones de vehículos que hay en el estado sería de $1,513 millones 517,265 pesos al año.

"Quizá más queda muy claro el hecho de que los vehículos también producen una huella de contaminación que al día de hoy no se mide. Hay 16 estados de la República donde tienen programas de verificación, hay ciudades en el mundo con las que Monterrey debe quererse comparar, también tienen programas de verificación, entonces es una tendencia hacía la cual inevitablemente nos dirigimos", mencionó el experto.

Estado impondrá multas

Si los vehículos exceden la emisión entonces les dan seis meses para corregir y de no hacerlos les aplicará multas de $1,972 pesos hasta $2.6 millones de pesos.

"En una primera etapa lo que se hace son recomendaciones para que tengan seis meses y lleven a su vehículo a hacer una afinación y que mejoren esas emisiones", puntualizó Manuel Vital.

Llaman a evitar corrupción

Los expertos urgieron a Manuel Vital a garantizar que los agentes del Instituto de Movilidad no conviertan el programa en fuente de "moches", para ello demandaron cumplir el ofrecimiento de que el proceso sea transparente.

Cuestiona senador de MC tecnología que utiliza el estado para hacer la verificación

Aunque señala que es necesaria la verificación vehicular ante la mala calidad del aire que ya hay en la ciudad, el senador Luis David Ortiz Salinas aseguró que el estado no cuenta con las herramientas necesarias para realizarlo.

Por lo que dijo esto podría traer una gran cantidad de multas pues no se estaría realizando una adecuada medición de los contaminantes.

"Es muy necesaria la evaluación por la calidad del aire que ya tenemos en la ciudad, el problema es que hay que hacer las cosas bien, el gobierno del estado está midiendo con unas unidades móviles que no tienen la tecnología adecuada para poder medir.

"Los vehículos al medirlos, tienen que estar sobre unos rodillos porque tiene que estar el motor caminando y las llantas del vehículo caminando para que la medición salga bien, si los miden estacionados, prendidos, la mayoría va a fallar, no va a pasar la prueba, entonces van a generar multas", mencionó el senador.

Agregó que las unidades móviles que tiene el estado no cuentan con los rodillos que se necesitan por lo que señaló que con ello estarán aplicando sanciones que no son las adecuadas porque no tienen el equipo para medirlo.

"Lo que están haciendo es aparentar que ya están cuidando el aire y lo único que están generando es una irregularidad que va a acabar en un amparo y va a tumbar esa regulación que es muy necesaria", dijo Ortiz.

