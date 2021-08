Arranca hoy ciclo escolar con clases 'mochas' en las aulas

Monterrey, Nuevo León.El ciclo escolar 2021-2022 que hoy inicia, y que por fin es con regreso a las aulas después de un año y medio, tendrá clases presenciales "mochas", lo cual, de acuerdo con organizaciones de padres de familia y expertos, derivará en un mayor atraso académico.

Según el plan del gobierno de Nuevo León para el regreso a las actividades académicas, los alumnos de preescolar y primaria sólo tomarán dos horas diarias de clases presenciales -que son cuatro a la semana- lo cual, en el primer caso, representa sólo el 27% de las 15 horas que se tomaban normalmente a la semana, y en el segundo, representa el 16% de las 25 horas normales a la semana.

En el caso de las secundarias, se tomarán tres horas diarias, que son seis a la semana, lo cual es apenas 24% de las 25 horas que normalmente se toman a la semana.

A diferencia del pasado que sólo fue a distancia, en este ciclo escolar habrá clases presenciales, híbridas y a distancia.

En el caso de las presenciales, la Secretaría de Educación estatal ha establecido que el número máximo de alumnos por aula sea de 15 cuando, según maestros, un grupo en condiciones normales suele tener más de 30 niños.

Otro lineamiento es que el viernes será para atender a los alumnos a quienes los maestros consideren que presentan rezago académico, por lo que sólo quedarían cuatro días de la semana.

"Un tope máximo del 30%, de acuerdo al número de alumnos de cada escuela, no debe rebasar de 12 a 15 alumnos por grupo; es fundamental saber las necesidades de aprendizaje de los alumnos y en el número de alumnos para saber las frecuencias que asistirían", dijo a El Horizonte Sandra Lyda Campos Gómez, directora de participación social de la Secretaría de Educación del estado (SE).

Aunque serán los Consejos Técnicos Escolares los que determinen los esquemas de asistencia, se estima que para cumplir el aforo autorizado a planteles con clases presenciales, la mitad de los niños tendrá que acudir dos días a clases y la otra mitad, los otros dos; si no presentan rezago, no irán los viernes.

Así también funcionarán las escuelas privadas, según el director del Colegio Brillamont, Américo Ferrara.

En el caso de las escuelas con clases híbridas, los menores irían dos días a las aulas y los otros dos serían a distancia.

La complicación, señalan organizaciones de padres de familia, es que las escuelas públicas no están equipadas con cámaras ni pantallas por lo que el maestro tendría que conectarse con su celular o computadora.

Además, operativamente, al profesor se le dificultará atender a la vez a los presentes y quienes estén en línea.

"El control del grupo se vuelve muy complicado porque el pobre maestro a ¿quién le hace caso, a los que están en línea o presencial? Definitivamente son pocas las escuelas que pudieran tener la inversión para hacer esto, no se le podría pedir a los profesores, menos a los de escuelas públicas", dijo la presidenta de "Abre mi Escuela", Regina Garza.

La presidenta del Instituto de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, dijo que los dos días de clases a distancia en el caso de los planteles públicos prácticamente se dan por descontados, sin aprovechamiento.

Y lo peor es que el mismo panorama se visualiza para todas las escuelas, que son la gran mayoría, que sólo tendrán clases a distancia.

"Hay muchas familias que carecen de conectividad, que no tienen el servicio de Internet, carecen de los dispositivos electrónicos, ya sea computadora, tablet, iPad, celulares, entonces se sigue hablando de un buen porcentaje de la población donde se va a quedar rezagada.

"Se está preparando ya lo de escuela TV, pero no es fácil que los niños estén sentados enfrente de una televisión atendiendo lo que se les está presentando ahí", recalcó Ortiz Quintos.

El director del Colegio Brillamont, Américo Ferrara, y quien es integrante y uno de los voceros del colectivo "Colegios Unidos", que aglutina a las 40 escuelas privadas con mayor actividad en la entidad, dijo que previendo que las escuelas públicas no contaban con equipamiento, desde hace meses se ofrecieron a apadrinarlas, pero que la Secretaría de Educación nunca los tomó en cuenta.

"Nosotros tenemos planteado eso desde hace meses, que nos asignarán escuelas en todo Nuevo León para apadrinar, cada colegio privado, a dos o tres escuelas que estuvieran en condiciones o que no estén en condiciones de regresar, apoyarlos para que puedan regresar de manera híbrida o como sea, pero que regresen, no hay avances, no quieren aceptar ayuda", señaló.