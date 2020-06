Inez y Christopher: la romántica historia del Cerro de la Silla

Monterrey.- Como si se tratara de la zapatilla de cristal olvidada en las largas escaleras del palacio, un joven olvidó su cartera en lo alto del Cerro de la Silla, y gracias a Facebook, no solo se dio cuenta de que por suerte una chica la había encontrado, sino que también pueden ocurrir casualidades extraordinarias con personas que en poco tiempo se vuelven importantes.

En entrevista con EL HORIZONTE, Christopher Téllez e Inez Ramírez, compartieron su historia que ya se hizo viral en Facebook y que ha emocionado y avivado las esperanzas de miles de usuarios de encontrar el amor en los lugares y situaciones menos pensados.

Todo comenzó cuando Christopher había olvidado su cartera en el Cerro de la Silla, e Inez la encontró y publicó una fotografía de la credencial de elector del joven en una página llamada Senderismo Monterrey.

A través de Facebook se difundió un "hilo" con capturas de pantalla de comentarios que se hicieron desde la publicación hecha por Inez en la página Hello Bitch.

"Mi principal objetivo era devolver la cartera. Sabes que es un problemón recuperar la identificación, la licencia, toda la papelería. A parte también traía papelería del trabajo. Lo primero que se me ocurrió fue publicarlo en un grupo donde va mucha gente al Cerro de la Silla. Y pues bueno, dije si él no está en el grupo, alguien lo debe de conocer", dijo Inez.

"Me quedé sin señal, cuando bajé del Cerro, vi un montón de comentarios de bromas, no, no bueno dije: ¿Qué fue esto?", expresó.

"Y hubo momentos en los que iba subiendo el Cerro y recuperaba la señal y si le llegué a mandar de que mira traigo esta ropa, y me puedes buscar pero en el Cerro no coincidimos".

Aunque la mayoría de los comentarios en Facebook esperaban una fotografía juntos entregando la cartera en la cima de la montaña, lo cierto es que esto ocurrió de una manera diferente.

Por su parte Christopher, comentó que estaba acompañado junto a su papá y sus hermanos, en una actividad familiar.

"La verdad no estaba al pendiente si traía mi cartera o no. Yo estaba pasando tiempo con mi familia", dijo Christopher.

"Yo no me di cuanta (que había perdido la cartera) hasta que me llegaron los mensajes de: ¿Oye no eres tu el de esta foto, no es tu cartera? Vi el mensaje y sentí mi pantalón. Ok, no la tengo, sí es mía. Yo estaba en mi mundo cien por ciento", comentó.

"Después le contesté a Inez, contesté en el grupo de Face, y fue como de ya quedó, ya puse que estoy enterado, ya se acabó, no. Y nombre me empezaron a tupir, me llegaron WhatsApps, mensajes por Facebook, Messenger, y yo como de ya me di cuenta, ya dejen de quemarme, ya sé que perdí mi cartera, que oso", dijo.

"TODOS COMENZARON A QUERERNOS ENOVIAR LUEGO LUEGO": CHRISTOPHER

"Mi papá y mis hermanos si tenían pensando que si nos la topábamos recibirla como nuera, y mis hermanos de que cuñada", dijo Chris.

"Ya para cuando Chris bajó el cerro ya teníamos nuestros WhatsApps. Nos estábamos comunicando por WhatsApp, y Chris me dijo: En el trascurso de la tarde paso por mi cartera, dame tu dirección y así fue", dijo Inez.

"EN EL CERRO NO NOS TOPAMOS, NUNCA HEMOS ESTADO JUNTOS EN EL CERRO": Inez.

"Él iba en su ruta y yo iba en mi ruta. Como a las cinco de la tarde él fue a mi casa, pero cuando fue a mi casa por la cartera yo estaba bien nerviosa de conocerlo", expresó Inés.

"Por el show que se hizo, porque si hubiese sido sin tantos comentarios, hubiese sido muy casual, de ten tu cartera y bye, pero como ya nos habían hecho novios, ya nos casaron, ya era mucha presión y yo estaba demasiado nerviosa de conocerlo", dijo.

Ambos dijeron que después de haber entregado la cartera y conocido, se sintieron con la obligación de continuar con lo que se había publicado en la red social y compartir su encuentro con la gente que estaba la pendiente de lo sucedido, por lo que esa noche planearon ir a cenar, se tomaron una foto y la compartieron.

Inez comentó que después de ese día no han dejado de hablar ni un día y ya son cuatro las veces que se han visto durante la semana.

DESPUÉS SE FUERON DE PASEO A LAS DUNAS DE BILBAO, COAHUILA

Ver esta publicación en Instagram Qué semana tan genial ?????? Gracias, Odin, por hacerme distraído. Una publicación compartida por Christopher Téllez (@thisiskhris) el 6 de Jun de 2020 a las 2:46 PDT

Christopher dijo que una de las personas que había comentado en la publicación fue quien los invitó a un recorrido a las Dunas, en donde practicaron surf en la arena y acamparon.

"Traemos unos golpes, unos raspones a Inés le picó un alacrán", contó Chris, diciendo que no pasó a mayores y que solo fue un gran susto.

Agregaron que tienen un paseo planeado para volar en parapente en julio en el municipio de Santiago.

¿SON NOVIOS O SURGIÓ UNA AMISTAD ESPECIAL?

"La situación o lo que pasó es súper especial, estas de acuerdo en que muy pocas son las personas que tienen una coincidencia así. Por lo tanto, nuestra amistad es súper especial, en tan solo una semana nos hemos conocido tantísimo, hemos platicado exagerado, bromeando. Ahora que fuimos de viaje totalmente pegados, en el camino horas platicando, dos días seguidos haciendo actividades juntos. Yo calificaría esta amistad muy intensa porque se ha dado en una condición única", expresó Inés.

"Yo creo que a cualquier persona que le preguntes eso que tenga una semana saliendo con alguien, osea es difícil responder eso ahorita. Claro que nos llevamos bien que Inés me parece una mujer hermosa y es súper trabajadora y yo la respeto muchísimo. Si nos llevamos bien, tenemos muy buena química. Pero si creo que es muy pronto. Si me gustaría no sé decir, sí estamos perdidamente enamorados o saben qué no, vamos a ser buenos amigos. Y no por ser nosotros, creo que cualquier persona y si sí están saliendo por una semana y ya se están queriendo casar y están enamorados, osea lo están haciendo mal", comentó Christopher.

"Tenemos un chorro de cosas en común empezando por deportes y me resulta difícil separarme de él. Nos estamos conociendo y con la mente abierta en todo", dijo Inés. "Yo también quisiera tener una bolita mágica y saber en qué acaba todo", agregó.

¿QUÉ ESTARÍA PASANDO SI HUBIERA OCURRIDO LO MISMO SIN HABERSE HECHO VIRAL EN FACEBOOK?

"Mínimo si la invitaba a los tacos", dijo sonriente Chris.

"Claro que aceptaba", respondió Inez.

"Yo me considero una persona que le gusta dar lo que le dan, y unos tacos no son nada a comparación de todos los problemas que me ahorró Inez. Entonces si creo que mínimo hubiéramos tenido salidas y le hubiera recompensado. Si nos hubiéramos juntado, nos habríamos caído bien, si creo que se daría esta amistad. También ir juntos al cerro en otra ocasión y sucedería", finalizó Christian.





ISAÍAS: EL 'CUPIDO' EN LA HISTORIA

"Isaías fue la voz del pueblo, todos estaban pensando que qué van a ser, novios, lo que todo mundo estaba pensando, Isaías fue y lo puso en un comentario. Él estaba disfrutando estaba emocionado con nuestra historia, estaba súper contento. Él fue el que nos buscó unos preguntó de oigan estoy penando hacer este hilo sobre la historia cómo ven. Nos buscó a cada uno individualmente, para pedirnos permiso, y nosotros si claro adelante", contó Chris.

Agregaron que incluso no sólo personas de Monterrey se comunicaron con ellos por su fantástica historia, sino también personas del otro lado del mundo.

"Que te pregunten unas cuantas personas o unos regios pues lo puedes dejar pasar, no. Pero ya que te estén buscando gente de otras ciudades de México. Incluso nos han mandado mensajes de otros países como Alemania, de Colombia. Nos dicen hasta acá llegó su historia, cuenten ya si andan", contaron ambos.

"A Chris incluso le habló una enfermera que está contagiada de Covid-19, y está interesada en cómo vamos, es de Chiapas", dijo Inez.

Aunque no hay un noviazgo como tal, ambos están felices disfrutando de cada momento juntos y abiertos a lo que el destino tenga preparado para ambos.

ESTA HISTORIA CONTINUARÁ...