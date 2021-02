Industria del esparcimiento y deporte demuestran ser más seguros que el transporte público

Con la finalidad de concientizar y demostrar a la población y a las autoridades del estado que son más seguros que el transporte público, los Integrantes del Clúster de la Industria de Entretenimiento, Deporte y Alimentos (CIEDA) hicieron una simulación de lo que pasa durante el viaje en un camión y en los eventos de cada industria.

Parte de la actividad fue presentar la situación que pasa a diario en los camiones urbanos, en donde no se presentan sana distancia, no hay protocolos sanitarios, pues en lugar de tener un aforo del 30% como algunos giros, estos llegan a tener más del 180% de su capacidad, que no deja tener un sana distancia entre los pasajeros.

Contrario a ello, en el caso de los recintos de espectáculos, como la Arena Monterrey, estos señalaron que en caso de que se diera una repaertura contarían con los protocolos necesarios, sobre todo de sana distancia, lo cual no se da en los camiones, pues Dante Guillén, quien acudió en representación del reciento señaló que en el mismo espacio de un camión urbano esos llegan a albergar tan solo a 16 personas.

Indicó que también cuentan con filtros de aire que pueden estar limpiando el aire de todo el recinto.

Asimismo agregó que en los 10 meses de la pandemia en el ramo de conciertos la pérdida de empleos directos e indirectos es más de 5,000 empleos perdidos y más de 3,000 mil millones de pesos en pérdidas

Zaid Villarrela, en representación de los Salones de Eventos, señaló que en el mismo espacio de un camión el espacio es de 27.5m entre personas y en espacio completo del salón es de 170 cm con un aforo de 30 por ciento.

Agregó que contrario a un camión cuentan con filtro sanitario, se toma la temperatura, se da gel antibacterial y cuenta con tapetes sanitizantes.

En el caso de la actividad comercial, se demostró que en dos stand se respeta la sana distancia pues en el mismo espacio del transporte se tiene una capacidad de 6 personas, además de señaló que se puede tener el control total de la capacidad.

En 2019 esta industria generó $3,500 millones de pesos pero en 2020 tuvo una caída de 95 por ciento.

Asimismo, en el caso de los casinos, Cecilio Torres señaló que en la misma área de un camión, el casino cuenta con solo 8 personas solamente; mientras que los gimnasios señalaron que en 25 metros cuadrados del establecimiento cuenta con tan solo 2 personas.

Tras realizar la demostración de los protocolos de los diferentes giros, el representante de Salones Unidos, Jorge Padilla, señaló que ante la posible reapertura esperan que haya una comunicación más directa para cuando se les dé luz verde.

"Es el problema que hemos mencionado desde siempre. Nosotros trabajamos con base en una calendarización. Esa es la comunicación que hemos dicho que es unilateral, nosotros necesitamos prepararnos con tiempo.

"Si nos avisan que abrimos hoy en la tarde, a cualquiera de nosotros, vamos a tardar en incorporarnos, por dos queremos que haya un canal abierto", agregó.