Indemnizarán con $18 millones a familiares de Jorge Otilio Cantú

Monterrey, Nuevo León.-La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), deberá indemnizar con $18 millones de pesos a la familia del médico Jorge Otilio Cantú González, quien fue abatido por militares el 18 de abril de 2011 en Monterrey.

Después de que el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aprobó con siete votos a favor y dos en contra la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del primer circuito que concedió el amparo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado ante la Sedena y la indemnización por daño moral, físico y gastos funerarios, la Sedena deberá destinar $5 millones 469,824 de pesos a la esposa, padre y madre de la víctima.

El proyecto fue presentado por la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, al declarar como nula la resolución negativa impugnada y reconocer el derecho subjetivo de los actores a la reparación del daño.

Agregó que este caso quedó acreditada la actividad irregular del Estado mexicano, a través de la Sedena, cuyos elementos advirtieron que la camioneta en la que viajaba Jorge, no tenía relación con la persecución que se inició en contra de un vehículo y una camioneta con tripulantes armados.

"Los militares dispararon a la camioneta de Jorge Otilio Cantú, quien quedó inmerso entre los vehículos perseguidos y los militares, a pesar de no encontrarse armado, ni haber repelido de manera alguna la agresión, lo cual resulta suficiente para considerarlo como una conducta irregular, ya que los militares no detuvieron el fuego en contra de dicha persona, a pesar de ser ajena a la persecución y no encontrarse armado", indicó la magistrada durante su ponencia.