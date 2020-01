Incumplen con gratuidad de Insabi; piden estudio socioeconómico para dar servicio

Algunos de los hospitales públicos incumplen con la gratuidad que promete el nuevo esquema de salud para población abierta.

Reporteras de El Horizonte realizaron un recorrido por centros médicos como el Hospital Universitario (HU) y el Hospital San José que tenían convenio con el Seguro Popular.

En el HU, la periodista preguntó si la podían atender ya que no tiene IMSS ni Issste y llevaba a un familiar diabético con una crisis.

La recepcionista le respondió que sí se le podía atender, pero se le tendría que hacer un chequeo y después se vería si habría costo.

"Primero que lo revisen, habla con trabajo social y ya le comentan lo que sucede.

"Si van a cobrar, pero eso es aparte con trabajo social, se llega a un acuerdo", comentó la recepcionista.

A la empleada se le dijo que el Insabi prometía consulta gratuita y medicamentos, pero dijo que de eso había que convencer a la trabajadora social.

"Eso se lo dice a la trabajadora social, yo le recomiendo que primero chequen al paciente y luego lo checan con trabajo social", comentó la recepcionista.

Al realizar un recorrido por el Hospital San José y acudir al módulo de atención a casos de cáncer de mama para solicitar información de cómo podría ser atendida alguna persona que padeciera dicha enfermedad, se informó que seguían operando con el Seguro Popular y el Insabi lo desconocían.

La persona encargada del módulo señaló que sí se podía atender ahí, pero que se necesitaba presentar unos requisitos y agendar una cita.

También dijo que antes había que ir a la clínica de origen para un diagnóstico de la enfermedad.

"Sí aquí te podemos atender cuando estás diagnosticada, nosotros ocupamos estos requisitos, si ella tiene el Seguro Popular y tiene un diagnóstico positivo de cáncer de mama nosotros la podemos atender aquí.

"Necesitas los requisitos y que me hables por teléfono para agendar una cita", comentó la secretaría.

"No nos han dicho que no, hasta ahorita no me han dicho que no vamos a dar la atención, supongo que solamente van a reestructurarlo (el Seguro Popular), digo que sería lo mismo con el Insabi nada más van a cambiar el nombre", agregó la encargada.

En el mismo hospital, una familiar de una de las pacientes que se atiende por cáncer de mama mediante el Seguro Popular, señaló que su hermana Reyna Rosales ya tenía dos meses atendiéndose ahí e inclusive le iban a practicar una operación para extraerle una bolita maligna que le encontraron en el seno.

Al preguntarle si les habían mencionado algo sobre el Insabi señaló que no y que aún seguían siendo atendidas por el seguro popular.

"Quien sabe cuándo irá a entrar, pues supuestamente que había sido desde el primero de enero pero desconocemos ahorita todavía si ya está.

"Mi hermana tiene ya casi como dos meses atendiéndose, pero está bien canijo, tienes que juntar para venir, para comer, no nos cobran pero ahorita no sé si el cuarto nos lo vayan a cobrar porque se va a quedar internada", comentó la mujer.