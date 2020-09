Exigen regios fin al encierro

MONTERREY.- A pesar de que en Nuevo León se ha dado la reapertura de más giros económicos, la Secretaría de Salud incrementó sus acciones restrictivas con relación a los niños y adultos mayores en todo tipo de locales comerciales, lo que ha impacientado y molestado a una buena parte de la población, pues consideran que es un "sinsentido" que en plena apertura, se den pasos "en reversa" al limitar más los accesos.

Durante este fin de semana diversos establecimientos comerciales, como restaurantes y tiendas, comenzaron a negarle la entrada a sus negocios a familias que van acompañados de niños y adultos mayores, a pesar de que hasta hace una semana no lo hacían.

Los negocios argumentan que fueron presionados por la Secretaría de Salud para actuar así.

Ante esto, los ciudadanos han mostrado inconformidad contra las restricciones de Salud que ha hecho el gobierno del estado a los niños y a los adultos mayores, pues han tenido que recorrer diversas plazas comerciales y restaurantes, en dónde la respuesta que han recibo al querer entrar ha sido un "no".

Ante ello argumentan que si los contagios van a la baja, y demás indicadores también van a la baja, hace poco sentido que se refuercen dichas restricciones.

En un recorrido realizado por El Horizonte en la Plaza Morelos, en el centro de Monterrey, algunos ciudadanos señalaron que han llegado a recorrer varios restaurantes y plazas comerciales, en donde se han sentido rechazados y les han quitado la intención de realizar sus compras y salir a distraerse durante esta pandemia.

La madre de familia, Araceli Arenas, señaló que el sábado su familia y ella pensaron en ir desayunar a un restaurante, sin embargo tuvieron que regresar a casa, pues no se les permitió entrar por ir junto a su hijo de nueve años.

"En una de San Pedro y Paseo San Pedro, de hecho como en tres restaurantes no nos permitieron entrar, a dos plazas comerciales, en Liverpool y realmente nos hemos quedado con las ganas de las compras y de comer y desayunar, el día de ayer no pudimos entrar a varios restaurantes.

"Yo si vi un poco mal porque ya estando adentro en el restaurante ya todos se quitan el cubrebocas... Entonces no veo porque no entrar con los niños", indicó la señora Araceli Arenas.

Asimismo, una pareja de la tercera edad indicó que andaban recorriendo diversos restaurantes para distraerse un rato y además realizar algunas compras, pero les negaron el acceso, por lo que dijeron sentirse menospreciados ante la situación.

"Fuimos a Liverpool y nos dijeron que la hora de entrada era de las 10 a la 1 y ya no nos dejaron entrar, también hemos venido a Sambors... No podemos tomar café en ningún restaurante, no podemos comer en algún restaurante, no podemos andar en los lugares cotidianos en los que andábamos porque la edad no nos lo permite, creo que ya estamos obsoletos en el mundo", mencionó la señora Celia Covarrubias, quien iba junto a su esposo Alberto Hernández.