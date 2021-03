Incendio forestal en sierra de Nuevo León visto desde satélite

El incendio forestal sobre la sierra de Nuevo León aún se encuentra fuera de control, pese a que brigadistas, personal de Protección Civil y bomberos de la entidad se encuentran trabajando arduamente para sofocarlo.

Para darse cuenta de la magnitud del siniestro, el cual afectó a cerca de 400 habitantes del municipio de Santiago, los satélites que monitorean el estado del tiempo en la zona pudieron captar imágenes donde se observa el humo generado por este evento.

See the radar echoes southwest of Monterrey, Mexico from the latest NWS Brownsville radar imagery? That is the smoke from a large forest/brush fire burning southwest of the city. #Fireweather #RGVwx pic.twitter.com/TuKaU2wRZu