Incendio deja en desamparo a familias de San José de las Boquillas

Monterrey, Nuevo León.- Fueron cinco días de desesperación e incertidumbre que sintieron estas personas que ahora tendrán que reconstruir sus viviendas.

El Comisario Ejidal de San José de las Boquillas, Pedro Valdés Frías de 64 años, dijo que su vida había visto un incendio así.

"Yo no estaba apenas venía de Monterrey cuando me dijeron que tenía que irme, no pude llegar a ver mi hogar"

Solo una pequeña habitación pudo rescatar y 10 de 20 animales entre perros y ganado

"Me quedé sin alimento para las vacas y dos chivos se murieron igual que unas gallinitas, los demás se refugiaron y regresaron", dijo

Y hasta saquearon su casa

"Vinieron a robar, me dijeron los mismos brigadistas voluntarios: se metieron a tu casa y dejaron todo abierto. Cuando regresé lo comprobé, había cosas en desorden", manifestó

Cenizas y casas destruidas fue lo único que quedó en esta comunidad de la que al menos 11 familias ya no pudieron recuperar su patrimonio.

Pese a la adversidad, no dejó de agradecer a quienes le brindaron refugio