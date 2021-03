Inauguración de la Línea 3 del metro de Monterrey toma por sorpresa a usuarios

Para miles de regios la recién inauguración de la Línea 3 del Metro representa una gran beneficio, pues les ayudará con su movilidad. Sin embargo, en su primer día tras la apertura de la obra, para muchos les sorprendió que ya estuviese en funcionamiento.

El sábado las autoridades estatales y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, inauguraron la obra que tuvo un costo de $9,439 millones de pesos y que tardó más de siete años en ser realizada, por diversas anomalías.

Durante un recorrido realizado por El Horizonte durante el domingo, usuarios del sistema comentaron que la obra les servirá para trasladarse a sus trabajos.

"Vaya por fin la inauguraron, esto me va a ayudar a trasladarme más rápido, yo vivo en Escobedo y trabajo por la colonia Moderna, antes tenía que tomar dos camiones y ahora sólo tendré que tomar el Metro desde Sendero hasta la estación Moderna. Con eso me ahorro una lana y un buen de tiempo", comentó Julián Reta.

En contraste, Susana González se dijo sorprendida de que la nueva Línea ya estuviese en funcionamiento, pues al estar en la estación Félix U. Gómez tomó un camión que la dejase en el Hospital Metropolitano.

"Ni sabía que ya estaba en funcionamiento, pero ya ni modo me voy en camión ya mañana o más tarde lo usaré", apuntó González.

De igual forma Alberto Aguilar indicó que "está bien porque a muchos usuarios les beneficia aunque de momento no la he usado porque me acabo de enterar de que ya está funcionando".



"No sabía que ya la habían terminado, pero a partir de mañana comenzaré a utilizarla, yo vengo de la estación Central, me bajo en Félix U. Gómez y me voy en camión, pero ahora me puedo ir en Metro y llego más rápido a mi casa", recalcó Maura Martínez.

Varios usuarios coincidieron con las autoridades en que para este día se tendrá una mayor afluencia de pasajeros, por lo que la Línea 3 tendrá su "prueba de fuego".