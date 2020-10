Incumple IMSS: Inicia mal la campaña contra la influenza porque NO hay vacunas

Monterrey.- Jesús Armando Méndez, vecino de la colonia Rincón de la Primavera, en Monterrey, acudió ayer a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a ponerse la vacuna contra la influenza, sin embargo, se topo con la noticia que dicho organismo no tiene la inmunización.

Este regiomontano al igual que otros derechohabientes, que quisieron aprovechar el arranque de la campaña de vacunación contra esta enfermedad, se quedaron sin ser inyectados, pues la dependencia gubernamental en Nuevo León, falló en esta encomienda girada a nivel federal.

Dicha situación es preocupante pues el IMSS cubre al 70% de la población del estado.

"Acudí hoy en la mañana porque tengo interés en aplicarme la vacuna contra la influenza... Fui a la clínica 2 del IMSS, y dijeron que no hay vacunas contra la influenza y no saben cuando va a haber.

"Había fila, como unas cinco o seis personas adelante de mí y luego atrás como unas dos o tres... Primero pasó una persona antes que yo y le dijeron que no, luego seguí yo, volví a insistir y me dijeron que no había... Se me hizo raro porque ayer comentaron que acudiéramos a las clínicas del IMSS o Salubridad", señaló Jesús Armando Méndez.

De igual forma, Fernando Amador, vecino de la colonia Los Ángeles, en San Nicolás se encontró con esta situación en la clínica 15 del IMSS.

"Qué ironía, arrancó la campaña de vacunación contra la influenza, pero en el IMSS no hay, amanecimos en la Clínica 15 y no había y no supieron dar respuesta si llegaría o no", subrayó Fernando Amador.

Además, en otro recorrido por la clínica 7, localizada en el municipio de San Pedro Garza García, un enfermero en la entrada indicó que la inyección estará disponible a partir del 15 de octubre.

Ante esto se buscó al instituto, el cual señaló por medio de un boletín que la problemática es debido a que se vacunará primero al personal de salud, situación que nunca fue mencionada, y que ocasionó que los derechohabientes fueran a darse la vuelta en vano a las clínicas.

"La campaña inició con la aplicación de la vacuna a personal de salud, para luego realizarlo al grupo blanco, es decir, menores de cinco años y adultos mayores de 60", mencionó el IMSS mediante un comunicado.

En todo el país, se contempla aplicar 35 millones de vacunas de las cuales 1.5 millones se aplicarán en el estado.

¿...Y DÓNDE ESTÁ LA DELEGADA?

La delegada del IMSS en Nuevo León, Karla López, no ha dado la cara en ninguno de los problemas que se reportan públicamente, dentro de la institución a la que esta a cargo desde febrero del presente año.