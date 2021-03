IMSS, ahora ¡sin pruebas de sangre!

Monterrey, Nuevo León.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León denunciaron públicamente que escasean las pruebas de sangre, necesarias para poder realizar tratamientos a enfermedades muy extendidas como la diabetes.

Esta situación se suma a las denuncias de falta de medicamentos para tratar el cáncer, así como de desabasto en vacunas contra la influenza y la tuberculosis, en la citada delegación del IMSS, que encabeza Karla López.

Desde principios de este mes de marzo, varias clínicas del IMSS en Nuevo León han reportado a sus derechohabientes el no contar con el material para realizar exámenes médicos, mismos que son indispensables para detectar y monitorear enfermedades como la diabetes, hipertensión e insuficiencia renal.

Los derechohabientes se han topado con que los exámenes que les indican sus médicos familiares no se los entregan o se los dan incompletos porque "no hay reactivos" para realizarlos o porque las máquinas no funcionan. Por lo cual, tienen que buscar realizarlos en clínicas privadas, a muy altos costos.

Esto sucede en unidades como la clínica 68, ubicada en la colonia Rancho Viejo; la 30, situada en la Carretera a Reynosa y Serafín Peña y la 33, de avenida Félix U. Gómez.

Eso se comprobó tanto por reportes de los afectados como en un recorrido que realizó El Horizonte por esos lugares.

Los exámenes de los que se tiene conocimiento que faltan son los de creatinina, colesterol, triglicéridos y hemoglobina glicosilada.

"Al ir por los resultados, me llamó la atención la parte de abajo, la que está en círculo, porque esos son los parámetros que más me interesaban, por mi condición de diabético, abajo encontré la razón, dice: ´no hay reactivo´. La doctora me explicó que están batallando desde hace algunas semanas, que no pueden dar esos resultados, porque no hay los reactivos de laboratorio para estas pruebas", según dio a conocer en redes sociales el derechohabiente, Adrián de la Rosa, quien acude a la clínica 68 y que dio a conocer su caso en sus redes sociales.

En las clínicas 30 y 33, responsables del área de laboratorio le dijeron a una reportera encubierta de El Horizonte que no tenían los reactivos.

"Es que aquí a veces no hay reactivos para ciertos estudios, por lo regular hay todo, pero hay uno que otro que no hay", mencionó una de las personas del área de orientación.

"Se tiene que hablar con la jefa de la 30 y ella pide apoyo, si es necesario", agregó otra de las trabajadoras de orientación de la Clínica 33.

Una enfermera laboratorista señaló que la realización de estos exámenes se deben hacer cada tres meses y son importantes para saber cómo evolucionan enfermedades crónicas.

"La creatinina es para detectar problemas renales, la hemoglobina glucosilada es una curva de tres meses de la glucosa... Son importantes sobre todo para las personas diabéticas, con base en eso se le da el tratamiento", mencionó.

La falta de reactivos para las pruebas de sangre se suma a la escasez de vacunas y medicamentos que El Horizonte ha dado a conocer en semanas anteriores.

El médico internista Jesús Horacio González indicó que con base en estos laboratorios, los doctores recetan a los pacientes, ya que de otra manera, señaló, se tendría que actuar "a ciegas".

- Análisis Por fuera, salen caro

Los exámenes de sangre, al realizarlos por fuera, una enfermera del IMSS señaló que estos varían mucho, pero el de colesterol y triglicéridos se encuentran en alrededor de $150 o $200 pesos, mientras que la creatinina se encuentra en $200 pesos, sin embargo, dijo, estos van incluidos en el estudio química sanguínea. Asimismo, indicó que la hemoglobina glucosilada podría salir en $500, dependiendo del laboratorio.

- ¿Qué son los reactivos?

El médico internista Jesús Horacio González explicó cómo funcionan los reactivos y afirmó que es incomprensible que el IMSS carezca de estos, porque dijo que hay una gran variedad en el mercado.

"Los reactivos son las sustancias químicas con las cuales ponen en contacto la sangre para que te dé el valor que andas buscando de una u otra cosa, son productos de laboratorio que si no los tienen no puedes hacer la prueba, para un diagnóstico primario o un seguimiento médico es muy importante.

"A veces pides un perfil bioquímico, si te falta el triglicéridos o creatinina no tenemos un estudio completo... Entonces la falta de reactivo no entiendo por qué se tenga si hay tantos laboratorios como proveedores", afirmó.