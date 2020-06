Impulsarán a negocios a reactivarse en línea tras perdidas por COVID-19

Santa Catarina.- Tras el cierre que tuvieron que hacer algunos negocios ante la perdida de clientes que sufrieron por el paro de actividades por la pandemia de covid-19, mediante el programa "Por Santa Yo Emprendo" se está buscando impulsar que los negocios de Santa Catarina se reactiven de manera digital.

"Se está buscando reunir a todos los emprendedores que han tenido que cerrar sus negocios, lo que vamos hacer es capacitarlos para que ellos puedan seguir operando de manera digital, no importa si tienen un local cerrado o no, si están en esenciales o no. "Les vamos a ayudar a capacitarlos en el tema de reactivación de negocios, imagen pública, sus negocios en internet, mesas en línea y todo el tema de logística en traslados y demás con respecto a servicio a domicilio... esto va ayudar a los negocios a poder reactivarse y todo es gratuito, no tenemos ningún costo en lo absoluto y es con el simple hecho de apoyar aquí a la gente", comentó Zcynner López, emprendedor del programa y presidente de Praxis A.C.