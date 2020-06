Impugnan convocatoria del PRI

Monterrey.- El priista Héctor Gutiérrez de la Garza, compartió en redes sociales una demanda de juicio para la protección de derechos político electorales, que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Gutiérrez, en conjunto con el ex gobernador Benjamín Clariond, el ex alcalde de Monterrey, Felipe Enríquez, el ex diputado federal Pedro Somohano, interpusieron la queja al estar en contra de la convocatoria lanzada recientemente por el Comité Ejecutivo Nacional.

"Debemos evitar posibles excesos de cualesquier autoridad, por ello, utilizando las vías legales estamos reclamando que se respete al Consejo Político Estatal(CPE) del PRI en NL, así como los (CPE'S) de todo México. Actuemos con congruencia y cordura", escribió en sus redes.

Dicha convocatoria emitida es para la elección de presidente y secretario general del partido en el estado para el periodo 2020-2024, que anunció el todavía presidente del partido, Pedro Pablo Treviño.

El agravio comentó se da luego de que el CEN no tomará en cuenta los protocolos estatutarios del partido, es decir, evitaron la toma de protesta de los integrantes del Consejo Político Estatal,que tiene la obligación de intervenir en el proceso interno de renovación.

"Por lo expuesto, y considerando que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional violó los Estatutos de nuestro Instituto Político al negarnos a los miembros del Consejo Político Estatal ejercer nuestra facultad de determinar el método por el cual se deberá elegir a los titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal, adjudicándose de manera arbitraria e ilegal dicha atribución", indica el documento.

El grupo de priístas inconformes solicitó anular la convocatoria de elección de dichos cargos para el periodo 2020-2024 y que obliguen al partido a manejarse con las normativas que rigen al mismo.