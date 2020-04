Impedirán tránsito de ciudadanos entre municipios

La Secretaría de Salud reportó que se presentaron 147 casos confirmados por el InDRE, 67 en hospitales privados, 16 en laboratorios privados, por lo que la suma pasó de 216 a 230.

Durante rueda de prensa, la Secretaría de Salud detalló que la cifra de casos confirmados por el InDRE pasó de 136 a 147, lo cual indica que se agregaron 11 nuevos casos.

Además de ello, el número de casos registrados en hospitales privados fue de 67 y 16 en laboratorios privados, por lo que el total pasó de 216 a 230.

En tanto, que los pacientes que se recuperaron de la enfermedad subieron de 109 a 113, lo que indica que un 53% ha superado la enfermedad,

Y como parte del desglose por municipio, el municipio de Monterrey continúa liderando la lista con 69 casos, y San Pedro sigue en segundo lugar con 59.

En tanto, que las defunciones se mantienen en 7 decesos.

En Nuevo León los casos de Covid-19 hasta el día de hoy son:

147 confirmados por el INDRE

67 confirmados hospitales privados

16 confirmados laboratorio privado

329 sospechosos

07 defunciones

113 recuperados

Los casos confirmados están en:

Ciénega de Flores-1

El Carmen-2

Salinas Victoria-2

Juárez-4

Santa Catarina-5

Apodaca-8

San Nicolás-9

Cadereyta-10

García-10

Escobedo-13

Guadalupe-29

San Pedro-59

Monterrey-69

Estado y municipios colocarán filtros de seguridad

El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos dijo que como parte de las medidas para endurecer las restricciones a la población y evitar que salgan a la calle se colocarán filtros de entrada a los municipios en los que se revisará si se dirigen a alguna actividad esencial, de lo contrario se les regresará a su casa.

Dentro de la rueda de prensa, mencionó que a temprana hora tuvo una reunión virtual en conjunto con el gobernador y los ediles en los que se acordó esta estrategia, así como verificar que en los autos viajen pocas personas, pues lo ideal es que solo vayan dos por vehículo.

"Se vieron varios puntos, uno de ellos fue que endurecieran mas las medidas, restricción a la población para que no ande en la calle utilizando la policía con filtros de entrada a municipios, que las personas vayan a una actividad esencial, y también acordaron que no deben viajar muchas personas en el carro, deben ir pocas personas idealmente dos personas, acordaron que se van a hacer rondines policíacos para estar muy al pendiente que la población no salga", apuntó.

"La instrucción que tienen los policías es de impedirles el paso y que se regresen a su casa".

Así mismo, el funcionario comentó que analizarán si se aplican o no multas para las personas que no acaten las recomendaciones del estado y que puedan representar un riesgo a la salud.