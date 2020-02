Imaginación que se convierte en arte

Si volviera a nacer volvería a ser artista escultor, esa es y ha sido mi vocación y creo que no me he equivocado: esos son las palabras el maestro Cuauhtémoc Zamudio tras recibir a El Horizonte en su estudio dónde amable y carismático señala que para él es imprescindible amar lo que se hace para convertirlo en arte.

El artista mexicano, cuyas esculturas están en varios espacios públicos y colecciones privadas de México así como alrededor del mundo, con un Alfonso Reyes de bronce en la Universidad Estatal de Moscú en Rusia, comentó que ahora, su personalidad inquieta, está experimentando con la pintura.

Zamudio nació en 1945 en Monterrey, se crió en la colonia Independencia; estudió en la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego en la Academia La Esmeralda del INBA en la Ciudad de México

Con obras inéditas, alegres, con temáticas surrealistas Zamudio muestra parte de su trabajo y nos comparte un poco de su experiencia, desde su taller, donde sus sueños, imaginación y pensamientos son convertidos en piezas de arte.

Puede interesarte...

¿Cómo nació su vocación, cómo recuerda sus orígenes?

Creo también que soy profeta en mi tierra, aquí la gente me tiene gran estima y nací en una colonia popular, a esa colonia le decían "de los cirujanos", porque era muy buena para el cuchillo, la Independencia, soy de la Indepe y surgí de ahí, de ahí me vino la vocación por el arte, porque ya ves que ahí todos de su oficio hacen un arte, los dulceros, zapateros, talabarteros, herreros, pajareros, etcétera.

¿De dónde sale su inspiración para sus obras?

Realizo principalmente esculturas para monumentos cívicos, encargadas por gobiernos federales o estatales.

Con algunos en especial a veces logro una amistad que me hablan por teléfono después, por ejemplo con Alberto Vázquez tengo mucha comunicación, vive en Torreón en un rancho, viaja mucho a la Ciudad de México por sus actividades, pero nos hablamos y platicamos, inclusive me pidió una réplica de su escultura para su casa y logramos una amistad bonita, con gente que les tengo toda mi admiración.

Me tocó hacer nueve artistas en Torreón, a Carmen Salinas, Eulalio González ´Piporro´, Agustín Lara, Martín Urrieta, Eloy Cavazos, José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero y Alberto Vázquez.

Puede interesarte...

Tengo una escultura de Alfonso Reyes, está en la Universidad Estatal en Moscú, esto fue en el 2009, en bronce también, este busto de 70 centímetros se puso en la Universidad de Rusia, inclusive me mandaron fotografías de la inauguración y estaba rodeada de gente importante de allá, se dijo que era el único mexicano que estaba en bronce en Rusia.

¿había un proyecto para armar una de Gignac?

Me hicieron la propuesta, la idea era ponerlo en la entrada del estadio con su pose característica de cuando anota gol, pero no llegamos a un acuerdo, aunque puede darse después.

¿Que ha sido lo más satisfactorio en su carrera?

Toda ha sido muy satisfactoria, he sido muy pleno, pero también los talleres en colonias como en la Independencia donde soy hijo distinguido, en San Bernabé en el apadrinamiento de generaciones. Porque yo me nutro de los niños, dijo Picasso que el artista no debe dejar de ver con ojos de niño, además de que se impulsa a nuevos artistas a que descubran su vocación.

Puede interesarte...

Además el arte es una vía para alejar a los niños y jóvenes de las drogas, la criminalidad incluso ayuda para evitar la desintegración familiar.

¿ Cuáles son sus gustos?

Me gusta mucho la comida mexicana, los chiles rellenos de queso, tengo cinco años que dejé de tomar porque viví una etapa tremenda en ese sentido y dejé de comer lo más que pueda la carne.

Cuando hay frijoles recién hechos con arroz, dejo todo y me como cuatro platos, las lentejas y si se trata de una carne filete de pescado, antes tomaba cerveza, whisky o tequila y ahora agua de jamaica.

Me gusta mucho el cine, he visto 20 veces y he llorado con Golpes del Destino (Clint Eastwood y Hilary Swank), el cine mexicano, puedo ver películas todo el día. Ya me aventé todas las de Netflix con todo y las películas hindú.

Me gusta mucho Alfred Hitchcock, de hecho me han comentado que me parezco a él. No he hecho cine pero he estado trabajando en unos cortometrajes.

Puede interesarte...

¿Qué lo inspira?

La vida, los animales, que de por sí ya tiene su diseño, ahorita estoy haciendo cosas surrealistas, vivas.

Ya voy a empezar a mover más mis obras personales, ha disminuido el trabajo por encargos. También mi hija y mis nietas (Paloma) son mis modelos.

Trabajo más en la noche, aunque el doctor me dijo que no lo hiciera porque me dan las 03:00 de la mañana.

También admiro a Marilyn Monroe además de su belleza su porte su personalidad porque era una niña mujer o una mujer-niña, la tengo en mi estudio porque me da muy buenas vibras.

¿Cómo quiere que lo recuerden?

Como alguien que está sembrando cosas, concejos, me gusta mucho hablarles de vocación a los jóvenes porque no soy aburrido y con el legado de mi trabajo como artista y me gustaría tener un funeral muy concurrido.

¿Hay un sueño que tenga?

Todos tenemos sueños y de pronto me enamoré de un icono de los años 70: Mary Hopkin; la impulsaron mucho los Beatles y la he seguido porque canta la música de aquellos años felices, le hago una pintura y una poesía y la historia de su vida con mucha fantasía que nace de una estrella y se la mando a Inglaterra y traía la idea de si me contesta ir a Inglaterra, y no voy a ir nada más por un autógrafo de ella, no me ha contestado, ese es un sueño me gustaría conocerla en persona.

Puede interesarte...

Mi maestro Francisco Zúñiga tomó la decisión más importante de su carrera, durante mis años como estudiante y de la cual pude ser testigo; declaró a los medios de comunicación que dejaría los trabajos de carácter público, las chambas para así dedicarse exclusivamente a su obra de carácter personal.