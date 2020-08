Iglesia ofrecerá internet en sus parroquias a alumnos sin acceso a línea

Monterrey, Nuevo León.- El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, dio a conocer que las diversas parroquias del estado ofrecerán internet a los menores que no cuenten con él para pode continuar sus clases en el ciclo escolar 2020-2021.

Dicho ciclo dio inicio el pasado lunes 24 para la educación de nivel básico, sin embargo debido a la pandemia se llevará a cabo de manera virtual, por lo que ha sido complicado para aquellos alumnos que no cuentan con acceso a internet.

"He pedido a todas las parroquias, especialmente a las que están en las zonas con dificultades económicas mayores a qué den facilidad a niñas y niños para que no vayan a interrumpir sus clases, que el internet esté abierto para ellos y también las televisiones.

"Hacer de los espacios públicos de nuestras parroquias la oportunidad para que los niños que en casa no pueden hacerlo lo hagan, pero siempre cuidando la salud de ellos y las medidas que deben de darse", indicó el Arzobispo.

Asimismo, indicó que los espacios estarán disponibles para aquellas maestros y maestros que deseen llevar a cabo asesorías.

"Este proyecto a favor de los que no tienen internet o no tienen televisión, puedan hacerlo junto con nosotros, que sepan que está iglesia de Monterrey quiere ayudar para que no se sume el problema, ya de por si grave, a la situación de la educación en rezago", señaló monseñor Rogelio Cabrera.