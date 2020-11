Hospital Metropolitano será sede para estudio de vacuna china contra covid

La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que el Metropolitano será sede para llevar a cabo los estudios de la vacuna la vacuna china contra covid.

De acuerdo al secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos aún no se tiene la fecha de inicio, sin embargo es la que va más avanzada para poder realizar el estudio.

"Nosotros vamos a utilizar otro protocolo de investigación en el Hospital Metropolitano, aquí nosotros vamos a evaluar una vacuna china, es un laboratorio que se llama CanSino, ya la liberó Cofepris, estamos próximos a iniciar este estudio de investigación.

"Es un estudio donde vamos a tener a 1,000 personas mayores de 18 años que cumplan con los criterios de inclusión, serán evaluados por un espacio de 13 meses, aquí el objetivo del estudio es determinar la eficacia, la seguridad y la inmunogesidad de la vacuna", mencionó De la O Cavazos.

Indicó que quienes podrán participar son quienes reúna los criterios de inclusión como personas sanas,

que no hayan tenido covid, que no reciban medicamento, que no sean mujeres embrazadas o lactando, entre otros.

"Nada mas que lleguen haré un comunicado invitando a las personas que deseen participar", agregó.

Agregó que hay otro estudio de una vacuna, el cual se llevará en el Hospital Zambrano y en participarán 2,500 personas.

"Hable con el personal del hospital y me dicen que está pendiente la autorización por las autoridades regulatorias sanitarias del país para que se pueda dar inicio a este estudio.

"Los pacientes de la vacuna rusa del Hospital Zambrano serán prácticamente quien desee y cumpla con los criterios de inclusión puede ser candidato a recibir esa vacuna rusa una vez que la apruebe Cofepris", mencionó el secretario.

Agregó que en ambos estudios, durante 13 meses, a los voluntarios se les realizarán exámenes de laboratorio, historia clínica, examen físico para ver la evolución de cada uno y ver sino tienen un efecto adverso y conocer si generaron anticuerpos o no.