Hombres armados ingresan y roban más de $2.5 millones en residencia de San Pedro

En pleno resguardo por la cuarentena para evitar más contagios por Covid-19, tres hombres armados se metieron a una residencia en Antiguo Camino a San Agustín, en San Pedro, y despojaron de poco más de $2.5 millones de pesos a una familia tras amagarlos al interior de la casa, la noche del viernes.

Pese a tratarse de una colonia cerrada, los delincuentes ingresaron tras cruzar un arroyo para amagar a la familia de un empresario de la localidad y despojarlos de varias pertenencias donde buscaron en cada habitación para tener vigilados a sus residentes.

Con las armas lograron que les dieran la clave de dos cajas fuertes retirando joyas y dinero, además de que por más de una hora registraron cajones para después quitarles las llaves de una camioneta Cherokee del hijo mayor y posteriormente darse a la fuga.

Fuentes cercanas al caso señalaron que con amenazas, pero sin golpes le pidieron al jefe de familia la ubicación de las pertenencias, cajas de seguridad y demás bienes.

Asimismo trascendió que la familia se encuentra emocionalmente afectada al sentirse intranquila tras el asalto y despojo de una parte importante de su patrimonio, por lo que ya interpusieron una denuncia ante las autoridades.

Hasta el momento, los tres hombres permanecen prófugos por lo que autoridades analizan cámaras del C4 municipal, así como las privadas para seguir con las investigaciones.

A través de un mensaje en un chat de vecinos, habitantes aledaños pidieron a las autoridades mayor protección ante el pánico que han generado los recientes casos de robos registrados en zonas residenciales.

"Vecinas. Anoche entraron a robar a una casa en Antiguo Camino San Agustín. Unos hombres armados, Gracias a Dios la familia está bien. Para tener también extra cuidado en la seguridad de las casas. Estar alertas todos y avisar al de seguridad de la colonia.

"Sí gracias a Dios súper asustados porque los amarraron mientras se llevaron sus cosas pero están bien. No les hicieron nada. Me sorprende que fue a las 10 , yo a esa hora a veces no tengo cerrado en portón. Pero siento que ahora ya voy a tener más cuidado", señaló una vecina de los afectados.