Llegan haitianos a Monterrey, se quedan varados en su viaje a Ciudad Acuña

James tiene dos días que llegó a la ciudad de las Montañas, a nuestros micrófonos dijo que salió de Haití buscando mejores oportunidades para su familia.

Aunque es refugiado en México, no ha podido salir de Monterrey ante la carencia de documentos, indicó una fuente.

"Nosotros vivíamos en Tapachula y queremos ir a la frontera para Estados Unidos. Compramos boletos hasta Acuña, el chófer viene aquí y no nos llevó, no sé por qué"

"No me he podido ir, no han hablado nada con nosotros"