Hacen campaña contra Tec de Monterrey tras aprobación de grupo estudiantil antiaborto

En redes sociales comenzó desde el pasado viernes una campaña contra el Tec de Monterrey (ITESM), bajo el hashtag #TecAntiDerechos, y su aprobación para la formación del grupo estudiantil VITAE, cuyo principal objetivo es la "protección de la vida humana desde el inicio en la fecundación hasta la muerte natural".

Particularmente en Twitter, los usuarios mostraron desaprobación, indignación y decepción a la aprobación de este grupo estudiantil por parte de la casa de estudios, la cual fue criticada por "no respetar y defender los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la mujer".

Estar en contra del aborto legal seguro y gratuito NO ES UN PUNTO DE VISTA @TecdeMonterrey

No queremos ser parte de una institución que no respete y defienda a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. #TecAntiDerechos @TECcampusMTY@TecSaludMX https://t.co/LyhFq74V75