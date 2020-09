Aplican 'medidas austeras' a dependencias estatales

Monterrey.- La administración estatal estableció la cancelación de contrataciones, nuevos arrendamientos, proyectos de infraestructura, servicios, entre otros como plan de austeridad ante la falta de recursos por la pandemia del covid-19.

El documento nombrado "Acuerdo que establece diversas medidas de austeridad y ajuste al gasto de la administración pública centralizada y paraestatal" se publicó ayer lunes en el Periódico Oficial, en el que se precisa que estará vigente hasta el mes de diciembre.

"Las medidas y ajustes en diversos conceptos de gasto en la administración (...) son necesarios para hacer frente a la difícil situación financiera estatal, a fin de garantizar la viabilidad operativa del Estado", subraya el escrito.

Las medidas deberán ser cumplidas por todas las dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal, por lo que serán aplicables tanto al sector central como paraestatal, a excepción de las áreas de salud, seguridad pública y protección civil.

Lo que se ordena en el rotatorio es la cancelación de nuevas contrataciones de plazas vacantes, así como la creación de nuevas plazas; se suspenderá el proceso de basificación de personal; se cancelaran las nuevas contrataciones de toda clase de servicios profesionales.

Además de no contratar nuevos arrendamientos, cancelar los premios de puntualidad, asistencia, horas extras y compensaciones por bonos de productividad, se eliminarán o reducirán los programas de inversión no estratégicos, no se podrá negociar, acordar o contratar proyectos de infraestructura que comprometa recursos estatales presentes o futuros, por citar algunos.