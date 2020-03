Habla 'paciente cero' de Nuevo León: 'Siempre me sentí casi normal', Tony Pena sobre virus

El paciente 1 de COVID-19 detectado en el estado de Nuevo León, el sampetrino Antonio Pena Rivero, aseguró a El Horizonte estar mejorando de salud.

Añadió, en entrevista, que no presentó síntomas severos y se sentía normal, por lo que no acudió de inmediato a ver un médico, tras regresar de su viaje por España y Alemania.

A pesar de que está acostumbrado a estar muy activo, sus días en aislamiento han transcurrido con tranquilidad, pues se la ha pasado trabajando desde su computadora y viendo películas.

Para combatir la enfermedad, Pena Rivero sólo ha requerido tomar paracetamol o Tempra y ha seguido las indicaciones de los médicos.

"Claro que podía caminar, era casi como una gripa, nunca tuve síntomas severos, siempre casi normal.

"Bien, muy bien, los síntomas han ido disminuyendo poco a poco, yo creo que unos cinco días estuvieron los síntomas, pero últimamente se han ido quitando; cada vez vamos mejor", puntualizó.

Pena Rivero dijo que el 9 de marzo fue al Hospital Muguerza a hacer la prueba porque no se sentía bien y que por antecedente de viaje a España y Alemania, una doctora le recomendó hacerlo.

"La primera prueba fue el lunes 9 de marzo, fue en el Hospital Muguerza, tenía síntomas, no me sentían bien, aunque nada grave, no me sentía bien, me había ido a checar con una doctora, que me dijo que por antecedentes de viaje: ´hazte la prueba´, pero no parecía más que un resfriado común", expresó.

Desde su departamento de la Torre Sofía, en San Pedro, Pena señaló que su familia está bien y que se han tratado de "lejecitos" porque él se encuentra en su cuarto.

"He estado en aislamiento en mi cuarto, prácticamente no he salido de mi cuarto. Mi familia está aislada del resto del departamento y hemos estado bien, trabajando, yo me traje mi computadora y me traje todo lo que necesito para trabajar.

"He estado en contacto con la gente que trabajo y hemos seguido trabajando normal, comiendo bien, durmiendo bien y prácticamente sin medicamento, porque no hay medicamento específico para el coronavirus, sino simplemente para los síntomas y molestias; nada más me dieron paracetamol, lo que es Tempra", remarcó.

El caso de Pena fue dado a conocer el pasado 11 de marzo por la Secretaría de Salud, por lo que los 14 días de recuperación se cumplirán el 23 de marzo.