Celebrarán a la Guadalupana de manera virtual

La Iglesia Católica en Monterrey dio a conocer que se están preparando actividades para llevar a cabo, por primera vez de forma virtual, la celebración de la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, señaló que como Iglesia están buscando adecuarse a la situación actual por la pandemia del Covid-19, especialmente en lo que respecta a las fiestas de la Guadalupana.

"Estamos preparando algunas actividades virtuales para que, desde sus hogares o centros de trabajo, puedan participar de las peregrinaciones y de la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe.

"Este año no será posible hacerlo de forma presencial, como lo hemos hecho tradicionalmente, por lo que invitó a toda la comunidad para que esté atenta a las publicaciones que, en el transcurso de la semana, daremos a conocer sobre la forma en cómo se realizarán virtualmente las peregrinaciones", mencionó el arzobispo.

Ante esta situación, monseñor invitó a todas las familias a hacer oración desde sus hogares y se venere de manera especial a la Virgen.

"Les sugiero que coloquen la imagen de nuestra Madre de Guadalupe en algún lugar significativo, puede ser en la sala de la casa, incluso en la cochera, lo importante es que cada hogar sea un lugar de veneración y así, aunque no podamos ir todos juntos a la Basílica, si podremos estar unidos desde nuestro hogar con todos los hermanos celebrando a la Virgen María", agregó.

De igual forma, el arzobispo hizo un llamado a los fieles para que no se confíen y no relajen las medidas y ciudadanos necesarios durante esta pandemia.

"Es necesario no olvidarnos que la etapa crítica no ha sido superada, por lo que no debemos confiarnos y relajar los cuidados. Aunque las autoridades han permitido la apertura paulatina de algunas actividades, también, y debido a las estadísticas nada favorecedoras, pueden dar marcha atrás y pedirnos que volvamos a recluirnos en nuestros hogares.

"Les pido encarecidamente, que actuemos con inteligencia y buena voluntad, no mostremos un comportamiento inadecuado que, lejos de ayudar, perjudica el camino recorrido", indicó cabrera López.