´Granizo y tornado dejan caos y muerte

NUEVO LEÓN.- El fenómeno meteorológico que se presentó en el municipio de Apodaca y que ocasionó diversos daños materiales, así como la muerte de una persona, corresponde a una tromba terrestre que se forma por el choque de diversas corrientes que coinciden en una zona.

De acuerdo con especialistas en materia ambiental, esta tromba se genera en tierra y sube pero no alcanza a llegar a la nube madre, por lo que puede generar daños, pero no tan severos como los de un tornado.

Alfonso Martínez, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, afirmó que este tipo de fenómenos no son usuales en la entidad, sin embargo, hay que estar atentos a ellos.

"Fue una tromba terrestre también es un tipo tornado pero se forman cuando el aire frío y seco entra en contacto con una masa de aire caliente y húmeda, y es cuando por la energía que se forma de diferentes densidades que tienen... Es una especie de tornado realmente, pero no es de los que nacen desde la parte alta de las nubes y empiezan a girar para luego llegar a bajo, aquí empiezan a girar abajo y la fuerza está abajo ya no tanto arriba", explicó.

Martínez, señaló que este tipo de fenómeno no es usual en esta región, y que las velocidades que pueden alcanzar sus vientos son variados.

"No son usuales de esta región del mundo pero llegó muy franco el frente frío 60 por el este normalmente llega por el oeste y aquí llegó mi Franco por el este y estaba muy caliente la región... Por las condiciones que se tienen actualmente no, (se forme un tornado), no es imposible, pero no es una zona para ello, aquí sí se repite no digo que no sea viable pero para eso se requiere mucha más energía", expresó.