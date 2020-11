Niega estado que contagios se den en los camiones

NUEVO LEÓN.- El gobierno estatal, a través del secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, negó que los contagios de Covid-19 se den en los camiones, esto a pesar de estudios internacionales y de especialistas de la entidad.

Durante la rueda de actualización de casos de coronavirus, el funcionario estatal señaló que por la tarde de ayer se subió a una unidad de transporte público, y afirmó que se percató que todos los pasajeros siguen las medidas sanitarias, pues todos usaban el cubrebocas y a nadie se le permite subir sin él.

"En cuanto al transporte público obviamente ustedes perciben un alto riesgo de contagios, hace un rato que estuve en la Alianza, en el municipio de Monterrey, me subí a un camión urbano, iba al 50% de ocupación, ustedes me podrán decir ¿a qué hora se subió? a lo mejor no se subió usted en la hora pico, sí efectivamente no me subí en la hora pico, eran como las 10:00 de la mañana.

"Iba al 50% de la capacidad, pero en lo que me subí para observar si llevaban cubrebocas o no los pasajeros, todos llevaban cubrebocas y la información que tengo es que los choferes todos traen cubrebocas y no dejan subir a nadie sin cubrebocas", apuntó el secretario de Salud.

De la O Cavazos argumentó que los contagios se minimizan porque las personas van en el camión sentadas o de pie, pero sin hablar, y agregó que los autobuses van llenos porque no todos los que van en él se dirigen a trabajar.

"Vas a tu sitio de trabajo, a la escuela y vas callado, hoy van con cubrebocas... También observo que muchas personas no van al trabajo, que no van a la escuela, no hay clases, van a una plaza, a divertirse a un parque, van a una reunión de amigos, eso nos emproblema la situación también, no sólo viajan personas que van a trabajar, viajan personas que van a eventos sociales, que van a otro tipo de reuniones", recalcó.

Asimismo, De la O Cavazos insistió en que las estadísticas que tienen en el estado muestran que la mayoría de los pacientes que se contagian no utilizan el transporte público.