Gaza 'chafa' tendrá para dos carriles: SCT

La delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Nuevo León aceptó que la "gaza chafa" sí tendrá sólo un carril, pero señaló que por su amplitud equivale a dos.

Sin embargo, voces temen que al circular unidades pesadas en las curvas, las mismas puedan ocupar el ancho total de la gaza, impidiendo el paso de más vehículos si se descomponen.

Aún así, en entrevista con El Horizonte, el director del Centro SCT, Ramón Mancillas Esparza, descartó la posibilidad de que la vialidad se colapse en caso de que un vehículo se descomponga o choque.

"La sección que tenemos en toda la gaza es una sección suficiente para alojar dos carriles, tanto en el acceso como en la zona propiamente de la curva.

"En el acceso tenemos 7.60 metros, en la parte de la curva tenemos un sobreancho por cobertura de 8.60 metros.

"Los carriles de circulación normales que usted ve en cualquier carretera son de 3.50 metros por carril, eso le da 7 metros, nosotros tenemos 7.60; o sea, en algún momento se convierte, lo que nosotros le llamamos un carril de circulación con posibilidad de rebase para que pueda rebasar algún vehículo o para que un vehículo descompuesto se pueda estacionar sin causar problemas", apuntó.

El pasado 15 de diciembre, El Horizonte dio a conocer que la "gaza chafa" sólo tendrá un carril, lo cual fue criticado por expertos, quienes dijeron que ya hay muchas experiencias de ese tipo en la zona metropolitana donde se han construido rampas sin acotamientos.

El fallo para la empresa que se haga cargo de este proyecto estaba programado para este viernes; sin embargo, se pospondrá debido a que no se le ha entregado a la SCT el oficio de autorización de Hacienda.

"Teníamos el oficio de Secas (Oficios Especiales de Inversión) que nos permite lanzar las convocatorias y hacer la licitación, con eso estamos ahorrando dos meses, pero para poder adjudicar el contrato, darle fallo y hacerlo se necesita un oficio de autorización de Hacienda.

"Estamos esperando que nos lo dé, en cualquier momento puede suceder, esta semana o la próxima, lo que sí es garantía es que en enero ya la obra está fallada, la obra esta adjudicada por contrato y que en enero la iniciamos", comentó el director de la SCT.

No se le puede negar a las empresas el acceso a la licitación: SCT

Las empresas que están concursando para construir el proyecto de la gaza que se realizará cerca del aeropuerto, para desfogar el tráfico, han sido cuestionadas por diversos aspectos; sin embargo, por ley no se les puede negar que concursen en la licitación.

El pasado 17 de diciembre, El Horizonte publicó que al menos 10 de las 14 empresas o consorcios que pretenden construir el nuevo puente elevado del bulevar Aeropuerto están emproblemadas, con casos que van desde algunas que han construido obras que se han colapsado hasta otras que apenas fueron creadas hace dos meses.

"Yo no puedo cancelar la participación de ninguna empresa que no esté castigada por la función pública, si la función pública no tiene nada en contra de ellos. Por ley no le puedo negar el acceso a la licitación.

"Luego ya que concursa viene la calificación que hacemos de diferentes puntos, el equipo con el que cuentan, la experiencia, el personal, las obras que han ejecutado en trabajos similares; la selección se da después de analizar todos los puntos", apuntó el director de la SCT en Nuevo León, Ramón Mancillas Esparza.

El director apuntó que la empresa Constructor Santos Chisum SA de CV, que participó en la creación de un distribuidor vial que colapsó en San Luis, no estaba relacionada con esa parte de la obra.

"En una licitación puede participar una empresa asociada con una o dos empresas más, ellos hacen un convenio en donde está perfectamente estipulado quién hace cada parte del trabajo.

"La empresa no participó en esa etapa del problema que tuvo, además no hubo ningún problema, la estructura del puente no tuvo absolutamente ningún daño, existía una cimbra, viene un accidente automovilístico en la noche y la foto que viene ahí es la cimbra que se cae (por el carro), la estructura del puente, el puente en sí no sufrió ningún daño", mencionó.