Gabriel Huerta, el regio que rescató una figura de Buda en lo alto de la Sierra Madre

Monterrey,Nuevo León.- La historia del sampetrino Gabriel Huerta es ejemplo persistencia y convicción. Así como este vecino de la colonia Villa Cordillera, del municipio de San Pedro, recorre con ahínco las montañas de Nuevo León y el mundo, también se aferra a las creencias que cada día lo engrandecen.

La más reciente muestra de esa perseverancia es la lucha que ha dado por la figura de un Buda que colocó en la parte más alta de la Sierra Madre.

A finales de 2020 hizo tal acción que despertó simpatías entre los creyentes quienes iban al lugar a venerarlo; sin embargo, fue arrancado por personas desconocidas.

Un día que regresó al lugar, lo encontró tirado y nuevamente lo empotró, pero a principios de 2021 ya no sólo fue arrancado sino que rompieron en pedazos la figura del sabio, símbolo de la superación y meditación.

Ahora, tiene con él las piezas y su persistencia lo ha llevado a reconstruirlo como si fuera un rompecabezas.

"Empecé a ir a la montaña y había un lugar en particular donde iba porque está cerca de mi casa y a mí me habían regalado esta figura del Buda. "Me surgió la idea de compartirla con los demás, ponerla en algún lugar de la naturaleza que la demás gente la pudiera ver", relató Huerta.