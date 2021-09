Septiembre 30, 2021 - 11:25 a.m. / Elizabeth Cruz / MONTERREY

Fuerza Civil no se irá de Monterrey

MONTERREY, N.L.- Pese a la insistencia de la administración de Adrián de la Garza y hoy la de Luis Donaldo Colosio de ceder el mando total a la Policía de Monterrey, Aldo Fasci Zuazua se negó rotundamente a hacerlo.

En la sesión de preguntas al finalizar la presentación de la transición en el tema de seguridad, el Secretario recalcó que la corporación no se saldrá de Monterrey, pues según él sería una irresponsabilidad.

"Fuerza Civil no se va a salir de Monterrey, tenga o no convenio no se va a salir".

Añadió que de todas maneras necesitan un aumento en la tropa ya que es imposible darle toda la seguridad a Monterrey y al mismo tiempo cuidar el resto del estado.

En total hay 1,256 policías estatales resguardando la zona norte y poniente de Monterrey.

Mientras que en los municipios rurales hay 12 que cuentan con el apoyo total de Fuerza Civil.

